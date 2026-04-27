Strauji augot bezpilota lidaparātu jeb dronu lietotāju skaitam, pērn salīdzinājumā ar 2024. gadu būtiski pieaudzis arī izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits, informē Civilās aviācijas aģentūra.
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (CAA) 2025. gadā izskatījusi 123 administratīvā pārkāpuma lietas, kas ir par 50 lietām vairāk nekā 2024. gadā. Savukārt Valsts policija pērn fiksējusi 768 gadījumus, kad tālvadības piloti nav ievērojuši prasības, kas ir divas reizes vairāk nekā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad Valsts policija konstatēja 330 pārkāpumus.
Vienlaikus pēdējos gados ir būtiski pieaudzis dronu ekspluatantu skaits. Ja 2024. gada nogalē Latvijā bija reģistrēti 7 846 ekspluatanti, tad 2025. gada nogalē tādu bija 11 242. Savukārt tālvadības pilotu skaits pārsniedz 20 000.
CAA konstatē, ka
visbiežāk pārkāpumus pieļauj vīrieši vecumā no 20 līdz 45 gadiem,
savukārt no 2024. gada palielinājies to pārkāpēju skaits, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šādos gadījumos lietas izskatīšanā tiek iesaistīti pārkāpēja likumiskie pārstāvji.
Valsts policija lielākoties konstatē, ka droni ir bez atbilstoša marķējuma vai lidojuma laikā nav ievērots atļautais lidojuma augstums. Vienlaikus pērn vairāk nekā sešas reizes pieaudzis to gadījumu skaits, kad droni lidināti infrastruktūras tuvumā bez nepieciešamā saskaņojuma ar tā īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Tāpat pieaudzis to gadījumu skaits, kad lidojumi veikti ārpus tiešās redzamības.
2025. gadā fiksēti četri gadījumi, kad alkohola koncentrācija tālvadības pilotu asinīs pārsniegusi likumā atļautās 0,2 promiles, no kurām vienai personai konstatētas pat 1,6 promiles, par to piemērojot naudas sodu 150 euro apmērā.
Kopš 2026. gada 18. februāra Latvijā ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajā regulējumā, paplašinot pārkāpumu uzskaitījumu, par kuriem var tikt piemērota administratīvā atbildība, kā arī nosakot plašāku soda apmēra diapazonu — no brīdinājuma līdz 1000 euro privātpersonām un līdz 5000 euro juridiskām personām.
Par pārkāpumiem dronu lietošanā administratīvos sodus var piemērot CAA, Valsts policija, Militārā policija, pašvaldības policija un Valsts robežsardze.
CAA atgādina, ka atbilstoši vispārējām prasībām maksimāli atļautais lidojumu augstums ir 120 metri virs zemes vai ūdens virsmas, ja konkrētajā vietā nav noteikti stingrāki ierobežojumi. Atsevišķās teritorijās, piemēram, sertificētu lidlauku tuvumā un to gaisa telpās, var tikt piemēroti būtiski zemāki augstuma ierobežojumi, kas var attiekties uz vairāku kilometru rādiusu ap lidlaukiem.
Tāpat papildus vispārējām prasībām ir vietas, kurās dronu lidojumiem tiek noteikti papildu ierobežojumi vai aizliegumi. Atsevišķās zonās lidojumi var būt pilnībā aizliegti.
Iestājoties siltākam laikam un palielinoties publisko pasākumu skaitam, iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto dronus. Lielākā daļa ievēro noteikumus, tomēr, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām un nepieļautu pārkāpumus, CAA aicina iepazīties ar informāciju par drošu dronu lietošanu informatīvajā mājas lapā droni.caa.gov.lv.
