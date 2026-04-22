Latvijas hokeja izlase šodien un rīt Somijā aizvadīs kārtējās divas pārbaudes spēles.
Harija Vītoliņa trenētā komanda šodien plkst. 18.30 tiksies ar mājiniekiem somiem, bet rīt krustos nūjas ar Dānijas izlasi (tiešraides TV6 kanālā). Abi mači notiks Lahti pilsētiņā, kur ikdienā spēlē vietējais hokeja klubs "Pelicans", kura kreklu šosezon mugurā vilka Latvijas izlases centra uzbrucējs Oskars Batņa.
Pirms došanās ceļā klajā nāca kārtējie jaunumi par izlases sastāvu. Somijā Latvijas izlasei pievienosies talantīgais aizsargs Alberts Šmits, kurš sezonu noslēdza Vācijas klubā Minhenes "Red Bull", kas Vācijas Hokeja līgā (DEL) apstājās pusfinālā. Dalība pasaules čempionātā Šmitam dos vēl vienu iespēju uzlabot savas pozīcijas pirms vasarā gaidāmā NHL drafta, kura prognozēs viņam tiek atvēlēta stabila vieta pirmajā desmitniekā, iespējams, pat piecniekā.
Līdz nedēļas beigām izlases pulkā tiek gaidīti arī trīs pieredzējuši uzbrucēji – Rūdolfs Balcers, Mārtiņš Dzierkals un Rihards Bukarts, savukārt šis pavasaris izlasei paies bez Mika Indraša un Roberta Bukarta, kuri, pēc Vītoliņa teiktā, nolēmuši no izlases paņemt pauzi. Abi pasaules čempionātā nespēlēja arī pērn, bet Indraša nebija arī olimpiskajā Milānā.
No tiem spēlētājiem, kuri jau bija pievienojušies izlasei, mājās palika un treniņus no pārējiem atsevišķi turpinās aizsargi Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Rihards Simanovičs un Kristofers Bindulis, kā arī uzbrucēji Haralds Egle un Oskars Lapinskis.
Šodienas pretiniecei Somijai, ar kuru būs jāspēlē arī pasaules čempionātā 21. maijā, sastāvā būs vietējo, kā arī Šveices un Zviedrijas klubu spēlētāji.
Somiem atšķirībā no latviešiem jau Cīrihē palīgos būs arī vairāki NHL vīri, kuri gan pagaidām vēl nav kopā ar komandu.
Uz pasaules čempionātu pošas viņu zvaigzne Aleksandrs Barkovs, arī Antons Lundels, Oli Māta, Justus Annunens un Ville Heinola.
Savukārt Latvija no NHL varētu sagaidīt vārtsargu Artūru Šilovu, jo viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sērijā pret Filadelfijas "Flyers" ir zaudējusi pirmajos divos mačos ar 2:3 un 0:3. Šilovs abos mačos palika uz rezervistu beņķa, bet "pingvīnu" vārtus sargāja Stjuarts Skiners.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu