Vēlēšanu platformas izstrādātājs AS "RIX Technologies" nepiekrīt līguma laušanas nosacījumiem un neizslēdz tiesāšanos ar Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDAA), svētdien vēstīja raidījums "Nekā personīga".
Uzņēmuma direktors Sandis Kolomenskis nepiekrīt publiski izskanējušajam, ka "RIX Technologies" nebūtu izpildījis darba uzdevumu, jo vienošanās par tiem nemaz neesot bijusi parakstīta. Viņš apgalvo, ka līdz 24. aprīlim bija jāvienojas par darba uzdevumu. "(..) ja neesat vienojušies par darba uzdevumu, ir grūti to nokavēt," pauda Kolomenskis.
Viņš uzsver, ka mēģinās izvairīties no tiesāšanās, cik vien iespējams. "Bet, ja tev dara pāri un nepatiesi dara pāri, tad tādos brīžos ir jādod pretspars," sprieda uzņēmuma īpašnieks.
Tikmēr VDAA vadība noliedz, ka kavēšanās būtu bijusi viņu pusē, un visus pārmetumus raida "RIX Technologies" virzienā. Tā esot prasījusi novērtēt ap 50 dotos darba uzdevumus, bet uzņēmums esot novērtējis vien trīs.
Kā raidījumam saka VDAA direktors Valdis Pusvācietis, aģentūra esot sapratusi, ka sāk pienākt brīdis, kad vairs nevarēs paspēt izdarīt šos darbus.
"Tika pieņemts lēmums iedarbināt plānu B — meklēt citus izstrādātājus,"
viņš norāda.
Jau vēstīts, ka VDAA lauzusi līgumu ar "RIX Technologies" par vēlēšanu platformas pilnveidošanu uz pieprasījumu pamata.
Attiecīgi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija rosinājusi nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem "Latvijas mobilais telefons", "Tet" un "Latvijas valsts meži".
Ministrijā informēja, ka līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies", kas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos veikta iepirkuma rezultātā ieguva tiesības veikt vēlēšanu platformas programmēšanas darbus, izbeigts, jo šis uzņēmums līdz pat šim brīdim nav izpildījis savas no darba uzdevuma izrietošās saistības.
"RIX Technologies" tobrīd norādīja, ka ir saņēmis VDAA vēstuli par līguma laušanu. Uzņēmumā solīja iepazīties ar tajā minēto argumentāciju un sniegt komentārus.
Tāpat vēstīts, ka Valsts policija Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots nu jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam, kurš vēlāk no apcietinājuma tika atbrīvots.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Līdzīgas bažas par draudiem demokrātiskajiem procesiem ir izteikuši arī vairāki politiķi, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
