Damaskā svētdien sākusies pirmā publiskā prāva pret diktatora Bašara al Asada režīma amatpersonām.
Tiesas priekšā stājies Deras provinces politiskās policijas bijušais priekšnieks brigādes ģenerālis Atefs Nadžibs, kas apsūdzēts noziegumos pret Sīrijas tautu, vēsta aģentūra SANA.
Nadžibs šo amatu ieņēma 2011. gadā, kad tika aizturēti un pakļauti spīdzināšanai pusaudži, kas uz skolas sienas bija atstājuši pret valdību vērstus grafiti. Šī lieta izraisīja masu protestus pret Asada režīma represīvo politiku.
Vardarbīgi apspiestie protesti izvērtās 14 gadus ilgušā pilsoņkarā, kas noslēdzās ar Asada režīma gāšanu 2024. gada decembrī.
Asads aizbēga uz Krieviju, un vairumam viņa tuvāko līdzgaitnieku arī izdevās atstāt valsti.
Asadam un viņa brālim, 4. tanku divīzijas bijušajam komandierim Maheram, kā arī vairākām citām drošības dienestu augstākajām amatpersonām aizmuguriski izvirzītas apsūdzības slepkavībās, spīdzināšanā, izspiešanā un narkotiku kontrabandā.
Taču Nadžibs ir vienīgais apsūdzētais, ko izdevies aizturēt un kas svētdien personīgi stājās tiesas priekšā.
Pagaidu prezidenta Ahmada aš Šaraa valdībai iepriekš tikusi pārmesta gāztā režīma amatpersonu tiesas procesa novilcināšana, taču tagad varasiestādes, šķiet, agresīvāk ķērušās pie Asada režīma līdzinātāju tiesiskās vajāšanas.
