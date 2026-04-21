Pirms 16 gadiem beidza pastāvēt Latvijas Policijas akadēmija. Par tās likvidēšanu toreiz lēma valdība un viens no galvenajiem iemesliem bija finansējuma trūkums. Vēlāk, 2022. gadā, tika izveidota Iekšējās drošības akadēmija ar cerību, ka tā ļaus speciālistu apmācību atjaunot citā līmenī, jaunā kvalitātē.
Taču vēl joprojām ik pa laikam gan sabiedrībā, gan iekšlietu struktūrās izskan viedoklis, ka tas bijis nepareizs lēmums – likvidēt Policijas akadēmiju, jo tagad trūkstot kvalificētu un atbilstoši sagatavotu iekšlietu struktūras darbinieku. Vienlaikus tikpat daudz izskan iebildumi, ka Policijas akadēmijas izglītības kvalitāte esot bijusi zema, un tagad ir pietiekami daudz citu iestāžu, kur iegūt atbilstošu izglītību. Un strādāt policijā un prokuratūrā var arī Juridiskajās fakultātēs studējušie.
“Latvijas Avīze” gatavo publikāciju, skaidrojot - kas mainījies pēc Policijas akadēmijas slēgšanas, kādi ir ieguvumi un sekas, kā tas ietekmēja Latvijas policijas spēku sagatavošanu; vai iekšlietu struktūrās ir apmierināti ar jauno kadru – policistu, prokuroru - sagatavotību. Vēlamies uzzināt arī sabiedrības viedokli, tāpēc aicinām atbildēt uz aptaujas jautājumu.
Aptauja
Vai vajadzīga speciāla augstskola iekšlietu struktūru darbinieku izglītošanai?
