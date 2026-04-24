Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātnieki ir uzsākuši pirmo Latvijas iedzīvotāju biomonitoringu, kura laikā padziļināti analizē dažādu ķīmisko vielu klātbūtni cilvēku organismos. Prezentētie pilotprojekta rezultāti atklāj, ka iedzīvotāju asins un urīna paraugos ir atrodamas vairākas veselībai kaitīgu vielu grupas, vēsta 360TV Ziņas.
Zinātnieki īpašu uzmanību vērš uz trim bīstamiem savienojumiem: pesticīdiem, smagajiem metāliem un tā saucamajām "mūžīgajām ķīmiskajām vielām" jeb PFAS. Pēdējās ir īpaši izplatītas plaša patēriņa precēs, tostarp pārtikas iepakojumos un sadzīves ķīmijā, un tās vidē praktiski nenoārdās, uzkrājoties organismā ilgtermiņā.
Pētījuma autori uzsver, ka šie dati kalpos par pamatu jauniem ieteikumiem gan politikas veidotājiem, gan ikvienam iedzīvotājam, lai mazinātu ķīmisko noslodzi ikdienā. Speciālisti kā galvenos aizsardzības soļus min vietējās pārtikas izvēli un atteikšanos no pārmērīgas ēdiena cepšanas vai grilēšanas. Tāpat kritiski svarīgi ir rūpīgi mazgāt importētos augļus un dārzeņus, kā arī maksimāli ierobežot plastmasas trauku izmantošanu virtuvē.
Specifiskas norādes sniegtas arī atsevišķām sabiedrības grupām. Piemēram, medniekiem un karavīriem pēc saskares ar svinu saturošu munīciju obligāti jāmazgā rokas un jāmaina apģērbs, lai novērstu smago metālu daļiņu iekļūšanu organismā vai to aiznešanu uz mājām.
