2025. gadā Vācijā dzimstība noslīdējusi līdz zemākajam līmenim kopš Otrā pasaules kara beigām, liecina otrdien publiskotie dati.
Saskaņā ar Federālā statistikas biroja provizoriskajiem datiem 2025. gadā dzimušo skaits samazinājās ceturto gadu pēc kārtas līdz aptuveni 654 300 bērniem, kas ir par 3,4% mazāk nekā 2024. gadā.
Vācijā pērn nomira aptuveni 1,01 miljons cilvēku, tādējādi mirušo skaits par 352 000 pārsniedza dzimušo skaitu. Tas ir lielākais deficīts pēckara periodā, norādīja Federālais statistikas birojs.
Dzimstības samazināšanos var izskaidrot ar demogrāfisko lejupslīdi 90. gados pēc Vācijas atkalapvienošanās, skaidroja birojs.
Vairāk nekā 35 gadus pēc atkalapvienošanās dzimstības tendence Vācijā saglabājas nevienmērīga, un dzimstības samazinājums bija izteiktāks austrumu reģionos (-4,5%) salīdzinājumā ar rietumu zemēm (-3,2%). Vienīgā no Vācijas 16 federālajām zemēm, kurā reģistrēts dzimstības pieaugums, bija Hamburga.
Provizoriskie rezultāti liecina, ka arī citās Eiropas valstīs, tostarp Francijā, Austrijā, Itālijā un Zviedrijā 2025. gadā piedzima mazāk bērnu nekā 2024. gadā.
Savukārt Spānijā, Nīderlandē un Somijā dzimstības līmenis, šķiet, stabilizējas.
