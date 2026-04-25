Divu Dienvidkorejas Gaisa spēku iznīcinātāju sadursmi gaisā 2021. gada decembrī izraisīja pilotu rīcība, lidojuma laikā fotografējot un filmējot, secinājusi valsts Auditu un inspekciju padome.
Incidents notika mācību lidojuma laikā pie Tegu pilsētas, kad vienā izkārtojumā lidojošie F-15K tipa lidaparāti pietuvojās pārāk tuvu viens otram. Neviens no pilotiem negadījumā necieta, taču abām lidmašīnām tika nodarīti bojājumi, kuru novēršana izmaksāja aptuveni 880 miljonus vonu (500 000 eiro).
Izmeklēšanā konstatēts, ka
viens no pilotiem, kuram tas bija pēdējais lidojums vienībā, vēlējās to iemūžināt.
Viņš jau pirms misijas bija informējis kolēģus par nodomu fotografēt. Atgriežoties bāzē, viņš, vadot aizmugurē lidojošo iznīcinātāju, sāka fotografēt ar telefonu, savukārt vadošās lidmašīnas pilots lūdza kolēģi filmēt video.
Lai uzlabotu kadru, aizmugurējais pilots veica strauju manevru, paceļot lidaparātu un apgriežot to, kas būtiski samazināja distanci starp abām lidmašīnām. Mēģinot izvairīties no sadursmes, viens lidaparāts strauji samazināja augstumu, bet otrs cēlās augšup, tomēr notika sadursme — tika bojāts vienas lidmašīnas spārns un otras astes stabilizators.
Auditu un inspekciju padome norādīja, ka
šāda fotografēšana lidojumu laikā tobrīd bijusi izplatīta prakse,
ko gaisa spēki nebija pietiekami regulējuši. Viens no pilotiem tika atstādināts no lidojumiem un disciplināri sodīts, vēlāk viņš pameta militāro dienestu. Sākotnēji viņam tika piemērots pilns zaudējumu segšanas pienākums, taču pēc pārsūdzības summa samazināta līdz aptuveni vienai desmitdaļai.
Dienvidkorejas Gaisa spēki atvainojušies sabiedrībai un paziņojuši par drošības noteikumu pastiprināšanu. "Mēs patiesi atvainojamies sabiedrībai par satraukumu, ko izraisīja šis negadījums," teikts paziņojumā.
