Irāna otrdien paziņojusi, ka ASV vairs nevar diktēt politiku citām valstīm.
"Savienotās Valstis vairs nav tādā pozīcijā, lai diktētu savu politiku neatkarīgām valstīm," paziņoja Irānas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis, piebilstot, ka Vašingtonai nāksies pieņemt, ka "tai jāatsakās no savām nelikumīgajām un neracionālajām prasībām".
Kopš pamiera stāšanās spēkā miera sarunas starp ASV un Irānu par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu un Hormuza šauruma pilnīgu atvēršanu pagaidām nav devušas rezultātus.
Irāna ir bloķējusi Hormuzu, pārtraucot naftas, gāzes un mēslojuma plūsmu un izraisot cenu kāpumu. Atbildot uz to, Savienotās Valstis īsteno Irānas ostu blokādi.
Baltais nams pirmdien paziņoja, ka ASV izskata Irānas jaunāko priekšlikumu par Hormuza šauruma atbloķēšanu.
Tiek ziņots, ka, turpinoties plašākām sarunām, Vašingtonā izskatītais priekšlikums paredzētu no jauna atvērt Hormuzu.
Irānas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis pirms Šanhajas Sadarbības organizācijas (ŠSO) valstu aizsardzības ministru sanāksmes arī paziņoja, ka Irāna ir "gatava dalīties savās aizsardzības militārajās spējās ar neatkarīgām valstīm, jo īpaši ar ŠSO dalībvalstīm".
