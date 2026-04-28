Kad sabiedrībā izskanēja ziņas par basketbolista Kristapa Porziņģa tēva Tāļa jaunajām attiecībām un gaidāmo bērnu, tas izraisīja plašu rezonansi. Žurnālam "Kas Jauns" viņa dzīvesbiedre Zane Gusta skaidro situāciju, noliedzot runas par izjauktu laulību un uzsverot, ka viņu attiecības nav sākušās uz citas ģimenes rēķina.
Viņa uzsver, ka runas par izjauktu laulību neatbilst patiesībai, skaidrojot, ka Tālis jau vairākus gadus dzīvojis šķirti no sievas. Gusta norāda, ka viņu attiecības nav veidojušās uz citas ģimenes rēķina.
Arī juridiski laulība izbeigta pirms aptuveni gada. Tuvākie cilvēki šo situāciju esot zinājuši, tādēļ pārim neesot vajadzības kādam kaut ko pierādīt.
Viņasprāt, sabiedrībā izveidojies idealizēts priekšstats par Kristapa ģimeni, tādēļ daudzi nav iedziļinājušies reālajā situācijā un tagad uz notikušo reaģē ar pārsteigumu.
Pēc attiecību nonākšanas mediju uzmanības fokusā pāris piedzīvojis spēcīgu sabiedrības reakciju, taču tas viņus neesot salauzis. Gusta atzīst: "Nebijām gaidījuši, ka tiksim aplieti ar tik daudz mēslu." Viņa piebilst, ka pārmetumi bieži balstīti stereotipos, tostarp par vecuma starpību un priekšstatiem, kādai jābūt slavenas ģimenes dzīvei.
Ikdienā pāris jau gandrīz gadu dzīvo kopā — sākotnēji Zanes mājvietā, vēlāk pārcēlušies uz Liepāju, bet šobrīd, gaidot ģimenes pieaugumu, uzturas lauku mājā. Gusta uzsver, ka viņu attiecības ir abpusējs lēmums starp diviem pieaugušiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija šķīrušies, un sabiedrības nosodījumu viņa neuzskata par pamatotu.
