TV kanāla 360 un Tet veidotā spēle “Limuzīns dāvanā” finālā pulcēja trīs spēcīgākos dalībniekus – Veroniku, Robertu un Rūdolfu K. Izšķirošais pārbaudījums noritēja ap tām pašām kastītēm, ko katrs dalībnieks sev rezervēja jau rīta agrumā. Pēc dažādiem uzdevumiem dalībnieki nonāca pie psiholoģiski nospriegotas trīs raundu spēles. Šajā posmā fizisko veiklību nomainīja viltība, jo galvenais mērķis bija apmānīt sāncenšus un savās rokās paturēt to kastīti, kurā slēpās kārotās automašīnas atslēgas.
Pateicoties panākumiem iepriekšējā izaicinājumā, Veronika sev nodrošināja taktisku bonusu – iespēju savu gājienu veikt pēdējai. Šī prioritāte kļūst izšķiroša tikai tad, ja dalībnieks spēj pareizi atšifrēt, kurš no kolēģiem visu dienu ir bijis slepenais atslēgu glabātājs.
Spēles gaita bija stingri reglamentēta - kopumā tika izspēlēti trīs apļi. Katrs dalībnieks visā spēles laikā drīkstēja tikai vienreiz noraidīt pretinieka ierosināto apmaiņu. Precīzi izplānota stratēģija šajos apstākļos bija vienīgais ceļš uz panākumiem. Līdzko sākās noslēdzošais aplis, atmosfēra kļuva nokaitēta. Lielākā daļa finālistu uzskatīja, ka ir izskaitļojuši atslēgu atrašanās vietu, un bija gatavi savam pēdējam gājienam.
Rūdolfs, skaidri apzinoties, ka viņa rīcībā esošā kastīte ir tukša, izvēlējās agresīvu blefa taktiku. Viņš tēloja pārliecību par savu laimi, cerot, ka kāds mēģinās viņam atņemt "vērtīgo" kasti, tādējādi ļaujot viņam pašam tikt pie atslēgām, kas tobrīd atradās pie Veronikas. Savus apsvērumus viņš komentēja aizkadrā: "Es zinu, ka Veronikai atslēgas sākumā nebija, kas nozīmē, ka atslēgas, viņasprāt, bija vai nu pie manis vai Roberta. Es ceru, ka šajā momentā viņa apmulsīs un nodomās, ka atslēgas bijušas pie manis."
Arī Roberts nemet plinti krūmos, izvēloties pretēju metodi – tēlotu apjukumu. Zinot, ka viņa sākotnējās atslēgas ir nonākušas pie Veronikas, viņš centās iemidzināt citu uzmanību, lai pēdējā brīdī tās atgūtu. Viņš piedāvāja Veronikai mainīties, taču viņa nepadevās provokācijai.
Veronika, demonstrējot aukstasinību, izmantoja savas vienīgās tiesības atteikties no darījuma: "Šis ir pēdējais aplis, un, manuprāt, atslēgas ir šajā kastītē. Es to vēlos paturēt." Jau mirkli pirms kulminācijas konkurentu sejas izteiksmes nodeva, ka viņu viltīgie plāni ir izgāzušies. Veronika saglabāja mieru, paskaidrojot, ka ir izsekojusi atslēgu ceļam no Roberta pie sevis.
Kad lādītes tika atvērtas, tukšums pretinieku kastītēs apstiprināja Veronikas triumfu. Emociju izvirdums – kliedzieni un prieka asaras – paziņoja visai Latvijai, ka tieši Veronika ir šova "Limuzīns dāvanā" jaunā īpašniece!
