Pavasaris šogad pavēss, brīvdienās sola pat sniegu un pat maija sākumā ap nulli, kas gan nav īpašs brīnums mūsu klimatiskajos apstākļos. Daba mostas lēni un un arī daudzi autovadītāji vēl nemaina ziemas riepas pret vasaras riepām, tajā skaitā, joprojām brauc ar radžu riepām, ka šajā ziemā lieti noderēja, arī uz pavasara melnā ledus, ko sola vēl maijā.
Viss jau būtu labi, ja vien Ceļu satiksmes likums neparedzētu ka par braukšanu laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā, tas ir, 30 eiro. Ko nu? Akli klausīsim likumam vai vairāk domāsim part savu drošību, turklāt zināms, ka vasaras riepas normāli veic savas funkcijas no kādiem plus astoņiem grādiem?
Kā atbildēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Līna Bagdone, lai gan katrs gadījums tiek vērtēts individuāli un atsevišķos gadījumos, ja maija sākumā saglabājas ziemīgi laika apstākļi, policija var izvērtēt situāciju un nesodīt autovadītāju, bet praksē tomēr jāņem vērā, ka šādos gadījumos var tikt piemērots sods. Ceļu satiksmes noteikumos skaidri noteikts, ka no 1. maija līdz 1. oktobrim transportlīdzekļu ekspluatācija ar riepām, kurām ir radzes, ir aizliegta, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar iespējamu atbildību.
Satiksmes eksperts Oskars Irbītis uzskata: ja maijā vēl sniegs un gaidāms apledojums, šoferus, kuri vēl izmanto radžu riepas, sodīt nevajadzētu.
