Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs šonedēļ atvainojās "katram kristietim, kura jūtas tika aizskartas", un valsts premjers Benjamins Netanjahu pauda "apstulbumu un bēdas" par skandalozo incidentu, kas aizvadītajā nedēļā nāca atklātībā, pateicoties sociālajos tīklos izliktajam fotoattēlam.
Tajā redzams, kā izraēliešu karavīrs ar veseri dauza nogāztas krustā sistā Jēzus statujas seju. Kad reliģiskā simbola apgānīšanas foto, radot sašutumu, sāka strauji izplatīties tīmeklī, Izraēlas armija vispirms paziņoja, ka izmeklēs notikušo un noskaidros attēla autentiskumu. Izrādījās, ka darbība notikusi Izraēlas šobrīd karadarbībā pret islāmistu grupējumu "Hezbollah" okupētajā Libānas dienvidu Debelas ciemā, kur dzīvo kristieši. Izraēlas armija atzina, ka notikums ir "ārkārtīgi nopietns" un "karavīra uzvedība absolūti neatbilst tām vērtībām, kādām militārpersonām vajadzētu piemist". Armijas amatpersonas sola vainīgo sodīt, bet Jēzus statuja sakārtota un nolikta vietā. Notikušais Izraēlai radījis diplomātiskus sarežģījumus ar ASV, Vāciju, Poliju, Itāliju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu