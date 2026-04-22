Pavisam nesen, 2026. gada 10. aprīlī, apritēja 100 dienas, kopš Latvija pirmo reizi tās diplomātiskajā vēsturē sāka darbu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomē (DP).
Jāatzīmē, ka Latvijas dalība ANO DP sākās visai saspringtā laikā: notikumi Venecuēlā, Krievijas pret Ukrainu raidītās raķetes "Oreshnik", turpinājās teroristu grupējumu "Hamās" un "Hezbollah" un hutiešu triecieni pret kaimiņvalstīm un visbeidzot ASV un Izraēlas uzsāktais karš pret Irānu, kas ir novedis pie neprognozējamas situācijas pasaules ekonomikā.
Latvija kā vienu no prioritātēm darbam DP ir izvirzījusi aizsargāt noteikumos balstītu starptautisko kārtību atbilstoši ANO Statūtiem, tostarp, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā; izgaismot Krievijas kara noziegumus, atspēkot agresora dezinformāciju un panākt atbildību par pastrādātajiem noziegumiem. Var pilnībā piekrist Latvijas vēstniecei ANO Sanitai Pavļutai-Deslandes, kura, runājot par Krievijas un Ukrainas konfliktu, uzsver: "Taisnīgu un ilgtspējīgu mieru var panākt tikai ar spiedienu uz Krieviju un tās saukšanu pie atbildības. Mūsos – valstī, kuru vairāk nekā 50 gadus PSRS bija okupējusi, – ieklausās. Šodien visi redzam PSRS līderu pastrādāto agresijas noziegumu nesodāmības sekas – tie "iedvesmojuši" jauniem kara noziegumiem."
Mēs jau 35 gadus esam daudz apsprieduši iespējamo prasību par PSRS okupācijas laikā nodarītā kaitējuma atlīdzību no PSRS turpinātājas valsts – Krievijas Federācijas. Es pieļauju, ka iepriekšējos gadu desmitos tas netika darīts tāpēc, ka tas varēja atstāt spēcīgu iespaidu uz Latvijas un Krievijas ekonomiskajām attiecībām, it sevišķi jau uz tranzīta nozari. Šodien pēc 2022. gada 24. februāra, kad ekonomiskās saites starp Latviju un Krieviju, it sevišķi tranzīts, ir krietni sarukušas, varbūt beidzot būtu no jauna jāaktualizē šis jautājums.
Manā skatījumā, bez ANO Starptautiskās tiesas konsultatīvā viedokļa ir visai grūti ko reāli uzsākt pret Krievijas Federāciju.
To var panākt, izmantojot ANO Ģenerālo asambleju (ĢA), kas vēršas ANO Starptautiskajā tiesā (ST) ar lūgumu sniegt konsultatīvo viedokli par Latvijas/Baltijas okupācijas faktu un pienākumu Krievijas Federācijai kā PSRS turpinātājai valstij izmaksāt Latvijai/Baltijai kompensāciju. Kā nesenu piemēru varu minēt konsultatīvo viedokli par Čagosu arhipelāgu, ko ilgstoši bija okupējusi Lielbritānija. Arī šajā gadījumā valstis ĢA balsoja par to, lai ST sniedz savu konsultatīvo viedokli attiecībā uz Čagosu arhipelāga statusu un nodarījumu. Lai arī Krievijas Federācijai šāds konsultatīvs viedoklis nav saistošs, tas būtu pirmais solis, lai nākotnē hipotētiski varētu risināt sarunas par kompensācijas iegūšanu no Krievijas Federācijas.
Starptautiskajā politikā ļoti liela nozīme ir aizkulišu sarunām. Šobrīd Latvijai kā Drošības padomes dalībvalstij ir nedaudz lielāks iespaids jautājumu un balsojumu aizkulišu sarunāšanā. Vai var panākt pozitīvu balsojumu ANO? Grūti pateikt, jo joprojām Krievijas Federācijai ir daudz atbalstītāju gan Āzijā, gan Āfrikā, gan Dienvidamerikā. Tā, piemēram, 2024. gada 17. decembrī pēc Krievijas Federācijas ierosinājuma tika atbalstīta ĢA rezolūcija "Nacisma, neonacisma slavināšanas un citu prakšu apkarošana, kas veicina mūsdienu rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību", par ko nobalsoja 130 valstis. Šī Krievijas Federācijas ierosinātā rezolūcija parāda šīs valsts dubulto morāli: nosodīt nacismu, bet vienlaikus veikt kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci Ukrainā.
Neskatoties ne uz ko, tomēr šis laiks Latvijai DP ir labākais periods, kad pamēģināt pacīnīties par savām interesēm ANO līmenī.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
