Rīgā, Ziepniekkalnā dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis, kurš izkritis pa logu no aptuveni 25 metru augstuma. Notikušais satricinājis apkārtnes iedzīvotājus, radot daudz jautājumu un neskaidrību, vēsta raidījums "Degpunktā".
Aizvadītās nedēļas nogalē puisis izkrita no astotā stāva dzīvokļa Ozolciema ielā. Gūtās traumas bija letālas. Kaimiņi notikušo uzzinājuši pēc tam, kad notikuma vietā jau strādāja dienesti, un bojāgājušais bija pārklāts ar maisu. Apkārtējie norāda, ka palīdzības sniegšana un notikuma sakārtošana prasījusi ilgāku laiku.
Vietējie iedzīvotāji uzsver, ka nav skaidrs, vai notikums bijis pašnāvība vai nelaimes gadījums, un daudzi šaubās par apzinātu rīcību.
Par jaunieti viņi stāsta kā par sakārtotu un perspektīvu — viņš nācis no ģimenes ar trim bērniem, kurus audzinājis tēvs, labi mācījies, apmeklējis mūzikas skolu un nav radījis iespaidu par cilvēku ar nopietnām iekšējām problēmām. No iedzīvotājiem izskan pārliecība, ka jaunietis nebūtu izdarījis pašnāvību. Tāpēc daļa puiša pazinēju atzīst, ka notikušais rada aizdomas.
Jaunietim septembrī būtu apritējuši 17 gadi. Policija ir uzklausījusi nama iedzīvotājus. Pašlaik likumsargi notikušo vērtē kā traģisku negadījumu bez vardarbības pazīmēm.
