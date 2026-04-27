Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadītajā nedēļā grāmatu tops vēlreiz apliecina vienu skaidru tendenci. No desmit pirktākajām grāmatām deviņas izdotas izdevniecībā "Latvijas Mediji". Uzmanību piesaista arī fakts, ka 25. aprīlī tika atzīmēta Ala Pačīno 86. dzimšanas diena, un tas ir labs iemesls atgriezties pie viņa memuāriem "Sonny Boy".
Grāmata piedāvā atklātu un personisku ieskatu vienas no kino spilgtākajām personībām dzīvē. Pačīno runā par lomām, kas kļuvušas par klasiku, par radošo procesu un attiecībām, kas viņu veidojušas. Cauri visam vijas doma par mīlestību pret savu darbu. Tas nav tikai stāsts par karjeru, bet arī par izvēlēm, kuras nosaka cilvēka ceļu.
Topā līdzās šim darbam nozīmīgu vietu ieņem arī pašmāju literatūra. Kristīnes Jučkovičas stāstu krājums "Viņa nāk" piedāvā daudzslāņainu sievietes dzīves portretu, sākot no bērnības līdz pat dzīves noslēgumam. Stāsti atklāj dažādas attiecību šķautnes, un to tonis variē no viegli ironiska līdz smeldzīgam. Tajos atainotas sievietes dzīves situācijas un attiecības dažādos dzīves posmos.
Topā atgriezusies arī Gunta Eņģeļa grāmata "Tēta vakara pasakas", kas ienes mierīgāku noskaņu. Tā aicina uz kopā būšanu, vakariem, kuros stāsti kļūst par sarunu sākumu un nelieliem ikdienas rituāliem. Šie stāsti ne tikai izklaidē, bet arī palīdz bērniem izprast pasauli caur iztēli un pieredzi.
Šis tops labi parāda, cik dažādi var būt lasīšanas iemesli. Vieniem tā ir iespēja ielūkoties izcilas personības dzīvē, citiem saprast sevi vai vienkārši pavadīt mierīgu vakaru kopā ar bērniem.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!