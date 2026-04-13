Motobraucēji gatavojas ar īpašu pasākumu atklāt motosezonu. Latvijas Motoklubu asociācijas rīkotais tradicionālais motosezonas atklāšanas pasākums notiks 25. aprīlī, kad motociklisti no visas Latvijas pulcēsies Rīgā iepirkšanās centra "Akropole Rīga" autostāvvietā.
Tirdzniecības centra telpās būs iespēja apskatīt motociklu izstādi un baudīt grupas "Dzelzs Vilks" koncertu. Paralēli motosezonas atklāšanas svētkiem prezentēs arī projektu "Latvijas motoklubu leģendas", kurā dokumentēta Latvijas moto kultūras vēsture, personības un klubi, veidojot unikālus ceļojumu maršrutus un fotoliecības. Tradicionālais sezonas atklāšanas brauciens cauri Rīgai sestdien sāksies plkst. 14. Brauciena laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Valsts policija atsevišķos posmos uz laiku slēgs transportlīdzekļu kustību.
