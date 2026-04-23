Eiropas Kinoakadēmija (EFA) papildinājusi Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstu ar desmit jaunām vietām, starp kurām iekļauts arī kinoteātris "Splendid Palace", informēja uzņēmumā "Rīgas nami".
Eiropas kino kultūras dārgumi ir daļa no EFA paplašinātajām filmu mantojuma aktivitātēm, kas sākās 2022. gadā.
Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā tiek iekļautas vietas, kurām ir simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un vēsturiska vērtība — vietas, kuras nepieciešams saglabāt un aizsargāt ne tikai šodien, bet arī nākamajām paaudzēm.
Kā norāda "Rīgas nami", kinoteātris
"Splendid Palace" ir viens no krāšņākajiem un senākajiem Eiropas kinoteātriem,
kas kopš 1923. gada piedāvā skatītājiem izcilu un kvalitatīvu kino. Ēkā vienmēr ir demonstrēts kino, tādēļ "Splendid Palace" ir saglabājis savu vēsturisko izskatu un vērtību kā arhitektūras piemineklis.
"Mums ir patiess gods, ka kinoteātris "Splendid Palace" ir iekļauts Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā. Līdz šim sarakstā iekļuvušas tikai 60 ievērojamas vietas Eiropā, bet šogad saraksts papildināts ar vēl desmit nozīmīgām vietām, no kurām viena ir kinoteātris "Splendid Palace"," saka kinoteātra vadītāja Ildze Egliņa.
2026. gadā Eiropas kino kultūras dārgumu saraksts papildināts vēl ar vēsturiskiem kinoteātriem "Bio Skandia" Stokholmā un "Kino International" Berlīnē, kinostudiju "Shqipëria e Re" Tirānā un Dovženko kinostudiju Kijivā.
Tāpat Eiropas kino dārgumu sarakstu papildinājušas tādas kino filmēšanas vietas kā "Stalkera ceļš" Tallinā, Vemorkas hidroelektrostacija Norvēģijā, Romiešu aka Belgradā, kā arī Kauņas pilsētas muzejs un digitalizētais izcilā poļu kinorežisora Kšištofa Keslovska daiļrades arhīvs.
Patlaban Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā ir iekļautas 70 vietas. Latviju šajā sarakstā pārstāv Mežaparka Lielā estrāde un kinoteātris "Splendid Palace".
