Vairākas valstis šogad nolēmušas ne tikai nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkurss, bet arī to nepārraidīt, ziņo Latvijas Sabiedriskais medijs. Slovēnijas sabiedriskā raidorganizācija "RTV" paziņojusi, ka konkursa vietā rādīs palestīniešu filmu ciklu "Palestīnas balsis", kurā iekļautas dokumentālās un spēlfilmas. Līdzīgu lēmumu pieņēmušas arī Spānijas RTVE un Īrijas RTÉ — Spānijā tas būs pirmais šāds gadījums kopš 1961. gada.
Tikmēr Nīderlandes NPO un Islandes RÚV plāno konkursu pārraidīt, lai gan paši tajā nepiedalīsies. Jau pagājušā gada decembrī piecas valstis paziņoja par boikotu, protestējot pret European Broadcasting Union (EBU) lēmumu ļaut konkursā piedalīties Izraēlai.
Izraēlas dalība konkursā izraisījusi asas diskusijas jau kopš 2023. gada. Daļa Eiropas valstu uzskata, ka šādā pasākumā nevajadzētu piedalīties valstij, kas tiek apsūdzēta palestīniešu civiliedzīvotāju nogalināšanā. Situāciju sarežģī tas, ka Izraēlas militārā darbība Gazas joslā sākās pēc Hamas uzbrukuma Izraēlā.
Lai gan EBU uzsver, ka Eirovīzija ir konkurss starp raidorganizācijām, nevis valstīm, globālie notikumi to būtiski ietekmē. Iepriekš no EBU tika izslēgta Krievija pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, bet Baltkrievijas raidorganizācija zaudēja dalību mediju brīvības pārkāpumu dēļ.
Arī skatītāju un mākslinieku vidū pieaug neapmierinātība:
2024. gadā Malmē notika plaši protesti pret Izraēlas dalību, un konkursu kritizējuši arī atsevišķi uzvarētāji. Reaģējot uz situāciju, organizatori šogad plāno ieviest stingrākus noteikumus, lai ierobežotu politisko ietekmi uz konkursu.
Tikmēr vairāk nekā 1000 mūziķu un kultūras darbinieku parakstījuši vēstuli, aicinot boikotēt konkursu, kamēr Izraēlai netiks liegta dalība. Vēstulē uzsvērts, ka mākslinieki nevēlas, lai konkurss tiktu izmantots politisku rīcību normalizēšanai, un aicina arī citus nozares pārstāvjus pievienoties boikotam.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.