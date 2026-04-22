Līdz Saeimas vēlēšanām, kas notiks 3. oktobrī, atlicis mazāk nekā pusgads.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods startēs 5. jūnijā, bet kandidātu sarakstu iesniegšana Centrālajā vēlēšanu komisijā sāksies 20. jūnijā. Priekšvēlēšanu retorika un debates medijos jau sākušās. Partijas pamazām nosauc savus premjera amata kandidātus. Tāpat politiskajiem spēkiem jādomā, ko izvēlēties par sarakstu līderiem katrā no pieciem vēlēšanu apgabaliem, un izskan arī atziņas, ka partijām trūkst "kvalitatīvu lokomotīvju".
