23. maijā Valsts policija (VP) Jelgavā aizturēja iereibušu autovadītāju, kura pārvietojās bez derīgas tehniskās apskates, OCTA un bez līdzi paņemtiem dokumentiem, kā arī viņas vīru, kurš bija agresīvs un traucēja policijas darbu, izsakot draudus amatpersonām, informē VP.
23. maijā ap pulksten 22 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonas, patrulējot Jelgavā, pamanīja automašīnu "Volkswagen", kura pārvietojās pa Prohorova ielu un brauca nepārliecinoši, kas izpaudās kā strauja paātrināšanās. Iespējams, pamanot Valsts policijas dienesta transportlīdzekli, automašīnas vadītāja centās izvairīties no saskarsmes ar policiju.
Likumsargi pieņēma lēmumu pārbaudīt transportlīdzekli, tāpēc dienesta automašīnai ieslēdza bākugunis un uzsāka sekošanu. Automašīna "Volkswagen" apstājās pieturā uz Prohorova ielas un, policistiem, pieejot klāt pie transportlīdzekļa vadītājas, viņai lūdza uzrādīt vadītāja apliecību, uz ko sieviete atbildēja, ka viņai neesot līdzi dokumenti. Veicot alkohola pārbaudi sievietes izelpā, konstatēts, ka viņa atradusies 1,28 promiļu reibumā. Tāpat konstatēts, ka automašīnai nebija veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas.
Tajā laikā pie apturētās automašīnas pienāca vīrietis, kurš bija alkohola reibumā un uzvedās bravūrīgi un izaicinoši, traucējot policijas darbu. Vēlāk noskaidrots, ka vīrietis ir apturētās automašīnas vadītājas vīrs. Vīrietim tika palūgts doties prom un netraucēt likumsargu darbu, uz ko vīrietis izteica draudus Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonām un piedāvāja izkauties. Vīrietis vairākkārt brīdināts, ka, ja turpinās šādi uzvesties un traucēt darbu notikuma vietā, tiks aizturēts, pēc kā vīrietis devās prom.
Taču pēc brīža vīrietis bija atpakaļ, turpinot uzvesties agresīvi, izteikt draudus un ļaunprātīgi nepakļauties policijas darbinieku prasībām. Turklāt, runājot ar kādu cilvēku pa telefonu,
draudēja, ka atnāks vēl kāda persona un izmētās policistus pa zemi.
Kad tika pieņemts lēmumu vīrieti aizturēt, viņš centās aizbēgt. Pēc aizturēšanas vīrietis nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai, lai noteiktu, cik promiļu reibumā viņš atrodas un pēc tam nogādāts atskurbtuvē.
Valsts policijā pret sievieti uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāds no transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem.
Savukārt pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un amatpersonas darbības traucēšanu, un par dzīvesvietas nedeklarēšanu.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu