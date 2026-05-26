Šodien, 26. maijā, 85 gadu jubileju svin izcilais komponists Imants Kalniņš.
Runājot par dzimšanas dienu, skaitļiem, savām izjūtām un vēlējumiem dzimšanas dienā, gaviļnieks lakoniski atzīst: "Manuprāt, skaitļiem pašiem par sevi nav nekādas nozīmes, arī skaitlim 85 — nē. Tiem, kas joprojām klausās manu komponēto mūziku, novēlu būt priecīgiem un laimīgiem un nekad nepazaudēt spēju priecāties kā bērnam. Savukārt, ja jūs jautājat par to, ko vēlos saņemt dāvanā dzimšanas dienā — tās ir maijpuķītes, rudzupuķes un ceriņi! Šiem ziediem dzimšanas dienā noteikti jābūt!"
Komponista dzimšanas diena šovasar tiks svinēta divos lielos pasākumos: 30. maijā pulksten 14 un 19 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" notiks koncerts "Virs galvas mūžīgs piena ceļš", kurā piedalīsies grupas "Turaidas roze", "Autobuss debesīs", "Raxtu Raxti", "Menuets", mūziķis Jānis Strazdiņš, dziedātāja Aleksandra Špicberga un citi mākslinieki, kā arī Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncertā klausītājus gaida emocionāls ceļojums cauri Imanta Kalniņa daiļradei — sākot no leģendārām dziesmām, kuras kļuvušas par Latvijas kultūras pamatu, līdz retāk dzirdētiem skaņdarbiem jaunos orķestra aranžējumos, kas atklāj viņa radošuma dziļumu un mūžīgo brīvības garu. Šī koncertprogramma izskanēs arī 2027. gada 3. jūlijā Dzintaru koncertzālē.
Savukārt 25. jūlijā pulksten 20 Cēsu Pils parka estrādē vērienīgā un krāšņā koncertā tiks svinēta leģendāro Imantdienu 50 gadu jubileja, vienlaikus — arī Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Jubilejas koncerta pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze un ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība "Raxtu Raxti", "Tev tuvumā", Agnese un Ainars Mielavs, otrajā daļā — grupa "Autobuss debesīs" kopā ar Vidzemes kamerorķestri, bet noslēgumā — leģendārā grupa "Menuets", tā kā gaidāma arī viņu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šā pasākuma neatņemama sastāvdaļa.
