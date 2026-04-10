Pirmdien, 13. aprīlī, taksometru nozares protesta akcijas vienlaikus norisināsies Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā, informēja taksometru nozari pārstāvošās organizācijas.
Organizatori vēsta, ka protestā tikšot slēgti šo pilsētu centri.
Protesta akciju organizē Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija, Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija, Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība.
Protesta akcijas organizatori apgalvo, ka protesta akcija tiek rīkota tādēļ, ka valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus "Bolt" platformas monopola ierobežošanai.
Taksometru nozares protesta mērķis ir vērsties pret vienas platformas monopolstāvokļa izmantošanu un valdības diktātu. Nozares organizācijas iestājas par godīgu un prognozējamu taksometru nozari, kas veicinātu veselīgu konkurenci un jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū, nevis iznīcinātu esošos vietējos uzņēmējus. Nozare apgalvo, ka tās prioritāte ir arī patērētāju intereses – brauciena cenai vajadzētu būt skaidrai un pamatotai, nepieļaujot situācijas, kur "Bolt" patvaļīgi ieslēgto koeficientu dēļ viens un tas pats maršruts nepamatoti maksā gan 10 eiro, gan 20 eiro.
Organizācijas pieprasa izbeigt cenu manipulācijas, kas kropļo tirgu un maldina iedzīvotājus.
Akcijas rīkotāji arī uzsver, ka pašlaik valdības piešķirtā akcīzes nodokļa atlaide nav devusi rezultātu – degvielas cenas ir augstākas nekā iepriekš, bet rīcības plāna nozares glābšanai joprojām nav.
Rīgā protesta akcijas brauciens notikšot no plkst. 9 līdz 11, maršruts ir Zaķusalas krastmala–Salu tilts–Krasta iela–Ģenerāļa Radziņa krastmala–Kārļa Mīlenbaha iela–Emīlijas Benjamiņas iela (Satiksmes ministrija) –13. janvāra iela–Akmens tilts–Mūkusalas iela ("Bolt Operations" administrācijas ēka)–Mūkusalas aplis–Salu tilts–atpakaļ uz Zaķusalu. No plkst. 11 līdz 14 paredzēta preses konference un mītiņš. Organizatori informē, ka Rīgā Valsts un pašvaldības policija brauciena laikā slēgs pilsētas centru, tā apkārtni un tiltus pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem, lai nodrošinātu protesta kolonnas virzību.
Daugavpilī paredzēts slēgt satiksmi Vienības laukumā, bet Jelgavā – Pilssalas ielā, pašvaldības automašīnu stāvlaukumā. Organizatori aicina protesta akcijā solidarizēties arī restorānu un ēdināšanas nozares uzņēmējus, protesta dienā neizpildot pasūtījumus "Bolt" lietotnē. Organizatori apgalvo, ka arī restorānu un ēdināšanas nozare ir pakļauta augstām aplikācijas komisijas maksām un citiem tirgu kropļojošiem faktoriem.
Rīgas dome informē, ka pasākums pieteikts likumā noteiktā kārtībā, ka taksometru vadītāju protesta akcijas laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centrālajās ielās un uz tiltiem. Rīgā no plkst. 9 līdz 11 brauciena maršrutā un blakus esošajās ielās tiks regulēta un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme. Atbilstoši nepieciešamībai tiks regulēta vai īslaicīgi slēgta arī sabiedriskā transporta kustība brauciena maršrutā. Satiksme tiks ierobežota arī visās ielās, kas šķērso šo maršrutu. Tādēļ pirmdienas rītā un priekšpusdienā Rīgas centrā un Pārdaugavā iespējami ievērojami satiksmes apgrūtinājumi. Pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot savus braucienus, izvēlēties alternatīvus maršrutus un rēķināties ar ievērojami ilgāku brauciena laiku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu