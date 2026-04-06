Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes Kaspars un Olga Kambalas nolēmuši pamest pilsētas dunu, lai dotos brīvdienu izbraucienā uz Aglonu. Šis brauciens nav tikai izklaide – pāris cer, ka bazilikas apmeklējums un tikšanās ar vietējo šamani palīdzēs izlīdzināt pēdējā laikā radušās domstarpības.
Pirms tālā ceļa vīrs ir parūpējies par uzkodām un dzērieniem, mēģinot radīt mierpilnu atmosfēru. Viņa vēlme ir skaidra: "Mīļā sieviņ! Es vairs negribu dienu strīdēties." Sarunās atklājas, ka Olgai par galamērķi ir visai trūcīgas zināšanas. Viņa atzīst, ka nekad tur nav viesojusies un Aglonu asociē tikai ar televīzijā redzētajiem ticīgo gājieniem. "Nekad dzīvē neesmu tur bijusi," viņa noteic. Nesaprotot vietas nozīmīgumu, Olga pat neviļus pajautā: "Kas tur svēts? Vai tur piestāja Jēzus kādreiz?"
Kaspars pacietīgi skaidro vietas sakrālo dabu, uzsverot, ka baznīca ir magnēts ticīgajiem, lai gan pats precīzi nespēj nosaukt konkrēto svēto. Viņš uz šo braucienu raugās kā uz emocionālu attīrīšanos: "Mēs tagad aizbrauksim, un visas dusmas vienam pret otru pāries. Mēs sāksim mīlēt viens otru un visus."
Olga tomēr atklāj, ka braucienam ir arī praktiskāka puse – draugi tur sagatavojuši īpašu izklaides programmu. Viņas skatījumā šī pieredze varētu kalpot kā savdabīga attiecību uzlabošanas metode: "Man šķiet, tā varētu būt laba attiecību terapija." Taču Kasparu vairāk nodarbina gaidāmā tikšanās ar noslēpumainu šamani.
Diskusija kļūst nopietnāka, kad Kaspars piemin savu interesi par reliģiskiem artefaktiem. Viņš atgādina sievai par savu ikonu un budistu lūgšanu krellīšu kolekciju, paņemot tās līdzi spēkam: "Viņās ir baigais spēks... Klausies – kas tas par šamani vispār?"
Lai gan precīzas informācijas par personu nav, Kaspars pa jokam sevi pieskaita pie līdzīgas kategorijas, jo mēdz nodoties meditācijām. Tomēr viņš brīdina par šādu seansu bīstamību: "Tūlīt es viņu noburšu! Ar tiem šamaņiem vajag uzmanīgi... viņus nevar tā pielaist. Tur ir jāsaprot, ko viņš grib tev darīt, ja tiek sarunāta sesija." Viņaprāt, tās ir bīstamas "spēles ar cilvēka enerģiju", un Olga piebalso, atceroties iepriekšēju negatīvu pieredzi pēc līdzīgiem rituāliem.
Tuvojoties mērķim, pāris sāk vērtēt apkārtnes ainavu. Redzot viensētas, Olga pauž neizpratni par dzīvi izolācijā. Viņas ideālā mājvieta obligāti atrastos pie jūras, turpretim Kaspars ir pieticīgāks – viņam pietiktu ar dīķi vai upi, lai justos komfortabli.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu