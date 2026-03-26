“Esam nikni,” sarunā ar 360TV Ziņām vairākkārt uzsver Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas prezidents Aleksejs Ignatjevs. Viņu ieskatā akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai par 15% ir izsmiekls, jo realitātē cena samazinātos vien par 8,6 centi litrā.
"Mēs jau mēnesi maksājam papildu 30% par degvielu, un viņi tikai no aprīļa dod mums 15%. Individuāli darba veicēji, kuri pārsvarā ir taksometra šoferi, pašlaik brauc un pārvadā pasažierus mīnusā. Mēs iziesim ielās, ja nebūs normālas atlaides. Kā rīkojas mūsu valdība? Bezatbildīgi,” atzīst Ignatjevs.
Valdības pieņemtos lēmumus kā draudu nozarei sauc arī Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācijas valdes priekšsēdētāja Ella Petrova: "Būtībā jau ir minimālā alga, ko saņem taksometra vadītāji, pārstrādājot stundas, un paralēli, ja vēl pievieno degvielas cenu, tas noved pie viena ceļa – pie bankrota lielākajai daļai mazo uzņēmēju. Nozare tiek lēnām iznīcināta, jo valsts mums nenāk pretī konkrētajā mirklī."
Lai novērstu transporta nozares apokalipsi un sekojošu ekonomisko krīzi, apvienība pieprasa:
- Reālu akcīzes samazinājumu: Samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai līdz ES atļautajam minimumam (330 EUR uz 1000 litriem), nevis piedāvāto 396 EUR līmeni.
- Mērķtiecīgu atbalstu: Ieviest akcīzes nodokļa atmaksas mehānismu licencētiem pasažieru un kravas komercpārvadātājiem par katru izlietoto degvielas litru, līdzīgi kā lauksaimniecības nozarē.
- Termiņa sasaisti ar krīzi: Noteikt likuma darbības termiņu atkarībā no biržas cenu stabilizācijas, nevis ierobežot to ar 2026. gada jūniju.
- Arī zemnieki, kuriem par nepilniem 6 centiem litrā samazināsies marķētās dīzeļdegvielas cena, uzskata – ieguvums būs neliels. Biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons skaidro: “Tas ir viens, varbūt, no elementiem, bet tālāk jāskatās jautājums par biopiejaukumu. Biopiejaukums būtu jāatceļ, lai degviela vēl nesadārdzinātos. Ir jāatrisina jautājums arī par maksājumu, kas ir ietverts katrā degvielas litrā un saistīts ar glabāšanu. Jāmeklē tālāk arī citi risinājumi, iespējams, arī akcīzes nodokli vēl būtiskāk mazināt.”
