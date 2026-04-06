Sacensībā par galveno balvu – jaunu automašīnu – TV kanāla 360 un Tet veidotajā spēlē “Limuzīns dāvanā” palikuši vairs tikai seši spēlētāji – Monta, Sandra, Roberts, Veronika un abi Rūdolfi. Tā kā Kristaps projektu ir pametis, spēles noteikumi pieprasa atrast jaunu atslēgu turētāju, un šis process joprojām uzticēts aklai nejaušībai.
Viss noritēja pēc ierastā scenārija – sulaiņi nogādāja kārbiņas pie saimnieces, kura tās izkārtoja uz paplātes pēc saviem ieskatiem. Viņa, viltīgi nosmaidot, piebilda: "Redzēsim, kuram paveiksies." Šajā brīdī dalībnieku liktenis bija atkarīgs tikai no intuīcijas un veiksmes, izvēloties īsto kastīti.
Dzīve pils mūros dalībniekiem jau ir iemācījusi, ka slēpt savu identitāti un izvairīties no atmaskošanas ir smags pārbaudījums. Kad kārbiņas tika atvērtas, telpā valdīja saspringtas nopūtas. Viens no aktīvākajiem spēlētājiem, Rūdolfs Cīrulis, neslēpa atvieglojumu par to, ka viņa kastīte izrādījās tukša. Viņš atzina, ka labāk jūtas uzbrucēja, nevis upura lomā, jo "vieglāk esot būt policistam nekā bēglim."
Tomēr īstā drāma sākās, kad savu kārbiņu atvēra Monta Klintsone. Viņas reakcija bija neviltota un emocionāla: "Bļ*! Nu tagad būs sūdi. Labi, esmu ieguvusi viņu uzticību pēc diviem pēdējiem balsojumiem. Būs jādomā un jādomā, visu nakti jādomā. Bet ko es baigi varu izdomāt? Es nesaprotu, kā es tajās brokastīs... Es vispār neesmu mele, tas vispār būs nereāli!"
Vai viņai pietiks aukstasinības, lai apmānītu pārējos? To uzzināsiet jau ceturtdien spēlē “Limuzīns dāvanā” TV kanālā 360 plkst. 21:15!
