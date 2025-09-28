Glezniecība, dzeja, fotogrāfija – viss radošais ir par Rutu Štelmaheri un Mētru Daumi, māksliniecēm mammu un meitu no Jēkabpils. Kā gan nekļūsi par gleznotāju, ja esi uzaudzis vidē, kur viss ir par un ap mākslu? Tā nu Mētra jau kopš bērnības soļo mammas Rutas pēdās, bet saglabā savu individualitāti un pasaules redzējumu.

Kā gan nekļūsi par gleznotāju, ja esi uzaudzis vidē, kur viss ir par un ap mākslu? Tā nu Mētra jau kopš bērnības soļo mammas Rutas pēdās, bet saglabā savu individualitāti un pasaules redzējumu.

Rutas vectēvs bija zemnieks, un, kā viņa pati smaidot saka, – kad tad zemniekam ir laiks domāt par to, vai viņam piemīt mākslinieka gēns? 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē