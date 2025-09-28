Vakar 65 gadu vecumā miris sociologs, uzņēmuma "Latvijas fakti" līdzīpašnieks un vadītājs Aigars Freimanis, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Freimanis dzimis 1960. gada 16. augustā Rīgā.
Pēc Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas viņš strādāja LU Socioloģijas katedrā. 1991. gadā kļuva par tirgus un sociālo pētījumu institūta "Latvijas fakti" līdzdibinātāju un direktoru.
Freimanis vadījis daudzus zinātniskus projektus un pētījumus, plašāk bija pazīstams arī kā sabiedriski politisko procesu vērtētājs un komentētājs dažādos Latvijas un ārvalstu medijos. Viņš savulaik bija arī Ministru prezidenta Māra Kučinska (AS) padomnieks un īsu brīdi bijis laikraksta "Diena" galvenais redaktors.
