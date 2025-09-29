84 gadu vecumā mūžībā devies gleznotājs un Ņūorleānas Mākslas akadēmijas dibinātājs Auseklis Ozols, informē Ņūorleānas Mākslas akadēmijā.
Latviešu izcelsmes mākslinieks Auseklis Ozols, kurš dibināja un gadu desmitiem vadīja Ņūorleānas Mākslas akadēmiju, miris savās mājās Ņūorleānā trešdien, divas dienas pēc 84. dzimšanas dienas. Nāves cēlonis bija sirds mazspējas komplikācijas, ziņo viņa meita Saskia Ozols.
Ozols akadēmiju dibināja 1978. gadā, un tā 1980. gadā pārcēlās uz pastāvīgu ēku Magazine Street ielā. Skola joprojām saglabā viņa klasiskās mākslas apmācības tradīcijas, kurās īpaša uzmanība tika pievērsta cilvēka figūras zīmēšanai, ainavu glezniecībai un pamatprincipiem, kas valdīja mākslā kopš Renesanses.
Viņš bija pazīstams kā reālistiskās tehnikas meistars, spējot attēlot stikla caurspīdīgumu, sudraba spīdumu un ziedu un mākoņu smalko faktūru. Pat daļēji zaudējot redzi 2012. gadā, Ozols turpināja gleznot un mācīt.
Mākslinieka darbi rotā vairākas nozīmīgas ēkas, tostarp Windsor Court Hotel Ņūorleānā u.c. Viņš arī veidojis portretus un īpašas ilustrācijas, tostarp Rex karnevāla pasludinājumus.
Auseklis Ozols dzimis 1941. gada 22. septembrī Strenčos, Latvijā, Vācijas okupācijas laikā. Lai izvairītos no vēlākās Padomju varas, 1950. gadā viņš kopā ar ģimeni emigrēja uz ASV, kur ģimene apmetās Trentonā, Ņūdžersijā, kur Ozols uzauga. 1961. gadā viņš absolvēja Trentonas rūpnieciskās mākslas skolu. 1965. gadā ieguva mākslas bakalaura grādu (BFA) Pensilvānijas Universitātē un Pensilvānijas Mākslas akadēmijā, bet 1969. gadā – mākslas maģistra grādu (MFA) Temple universitātē.
1970. gadā Ozols pārcēlās uz Ņūorleānu, kur apprecējās ar Gwendolyn Laan (dzimusi 1950. gadā); viņiem bija trīs meitas, tostarp māksliniece Saskia Ozols. Gwendolyn LaanOzols mira 1980. gadā.
