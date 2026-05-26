Saeimas deputāta un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Dāvja Mārtiņa Daugavieša ģimenē sagaidīts pieaugums — pasaulē nācis otrais dēls, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Politiķis norādījis, ka ģimene jau atgriezusies mājās un gan mātes, gan jaundzimušā veselības stāvoklis ir labs.
Daugavieša un viņa sievas Karīnas dēlam dots vārds Konrāds Mārtiņš.
Deputāts skaidrojis, ka ģimenē tiek turpināta sena tradīcija — visiem vīriešiem kā otro vārdu piešķirt Mārtiņš. Viņš norādījis, ka šāds vārds bijis viņa vectēvam, arī pašam, kā arī vecākajam dēlam Leonardam. Savukārt vārdu Konrāds vecāki izvēlējušies pēc tam, kad to pamanījuši kalendārā, un tas viņiem šķitis spēcīgs un piemērots.
Daugavietis atzinis, ka vecākais dēls pamazām pierod pie pārmaiņām ģimenē. Viņš arī novērojis, ka divus gadus vecais zēns par jaunāko brāli priecājas un cenšas palīdzēt mammai ikdienas rūpēs.
