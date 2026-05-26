Mērsragā notikušajā traģiskajā negadījumā dzīvību zaudējis desmit gadus vecais Miks, kuru uz grants ceļa notrieca "Centrālās laboratorijas" šofera vadīts busiņš. Trieciena rezultātā zēna velosipēds tika pārlauzts uz pusēm, bet pats bērns vēlāk slimnīcā nomira. Mika mamma aicina autovadītājus būt uzmanīgākiem un vērīgākiem uz ceļiem, īpaši pamanot bērnus, vēsta LTV raidījums "Panorāma".
Parasti Miks uz skolu devās ar autobusu, taču liktenīgajā piektdienā mācību stundas nenotika, jo viņam bija paredzēts deju koncerts. Tāpēc zēns nolēma aptuveni piecus kilometrus līdz skolai mērot ar velosipēdu. Par notikušo ģimene uzzināja no kaimiņa, kurš piezvanīja zēna tēvam un jautāja, vai negadījumā cietušais bērns nav viņu dēls. Vecāki notikuma vietā ieradās dažu minūšu laikā.
Miku notrieca "Centrālās laboratorijas" busiņš, kuru vadīja 65 gadus vecs vīrietis, dodoties uz Mērsragu pakaļ analīzēm. Pēc negadījuma šoferis nekavējoties izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un sazinājās ar dispečeriem.
"Viņš grāvī gulēja. Es fiksi skrēju klāt, šoferis teica — nekustini. Bija jau piezvanījis ātrajiem. Ķivere nebija Mikiņam. Nepaspējām nopirkt,"
stāstīja Mika mamma Jana Kārklevalka.
Uz notikuma vietu tika nosūtīti mediķi no Talsiem un reanimācijas brigāde. Māte sociālajos medijos lūdza cilvēkus aizlūgt par dēlu, taču mediķi jau sākotnēji norādījuši, ka situācija ir ļoti smaga un izredzes izdzīvot ir minimālas.
Valsts policijā informēja, ka automašīnas vadītājam veikta alkohola pārbaude un reibums nav konstatēts.
"Centrālajā laboratorijā" norādīja, ka notikušais ir smags pārdzīvojums arī uzņēmumam. Uzņēmums paudis līdzjūtību ģimenei un apliecinājis gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu.
Līdz izmeklēšanas noslēgumam šoferis-kurjers atstādināts no darba. Visa uzņēmuma rīcībā esošā informācija, tostarp GPS dati, nodota policijai. Uzņēmums noliedza pieņēmumus, ka kurjeriem būtu tik saspringts darba grafiks, kas mudinātu pārkāpt atļauto braukšanas ātrumu.
Mērsragā pēc traģēdijas valda sēras — bērna nāvi pārdzīvo klasesbiedri, skolotāji un vietējā kopiena. Miks bija no kuplas ģimenes — viņam bija brālis un piecas māsas. Māte cer, ka šis
sāpīgais notikums mudinās autovadītājus būt uzmanīgākiem un palīdzēs novērst līdzīgas traģēdijas nākotnē.
Mērsraga vidusskola sociālajā medijā "Facebook" publicējusi emocionālu atvadu vēstījumu, pieminot Miku kā gaišu, sirsnīgu un dzīvespriecīgu zēnu. Skolas ierakstā pausts, ka, lai arī viņa dzīves ceļš bijis ļoti īss, viņš atstājis daudz gaišu atmiņu, smaidu un labestības apkārtējo sirdīs. Tāpat izteikta visdziļākā līdzjūtība ģimenei un uzsvērts, ka zēns paliks līdzcilvēku atmiņās.
