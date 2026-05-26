95 gadu vecumā miris viens no visu laiku ietekmīgākajiem džeza mūziķiem – amerikāņu tenorsaksofonists Sonijs Rollinss (Sonny Rollins).
Viņš nomira pirmdien savās mājās Vudstokā, Ņujorkas štatā, pavēstījusi mūziķa pārstāve, raksturojot Rollinsu kā “vienu no visvairāk godinātajām un ietekmīgākajām personībām amerikāņu mūzikā”.
Rollinsa karjera sākās jau 20. gadsimta 40. gadu beigās. Viņš sadarbojās ar tādām džeza leģendām kā Mailzs Deiviss, Čārlijs Pārkers, Teloniuss Monks un Džons Koltreins, bet kā grupas līderis izdeva vairāk nekā 60 albumus. Divkārtējais “Grammy” balvas laureāts aktīvo koncertdarbību noslēdza 2014. gadā veselības problēmu dēļ.
Mūziķi bieži dēvēja par “saksofona kolosu” (“saxophone colossus”) – atsaucoties gan uz viņa 1956. gada leģendāro albumu Saxophone Colossus, gan milzīgo ietekmi uz modernā džeza attīstību. Viņa slavenāko skaņdarbu vidū ir “St. Thomas”, “Oleo” un albums The Bridge, kuru iedvesmoja Rollinsa paradums stundām ilgi vingrināties uz Ņujorkas Viljamsburgas tilta.
Rollinss bija pazīstams ar gariem, spontāniem solo un izcilām improvizācijas spējām. Intervijā PBS viņš reiz teica, ka uz skatuves kāpj bez konkrēta plāna: “Dažreiz mani pašu pārsteidz tas, kas iznāk.”
Paziņojumā par viņa nāvi citēti arī paša mūziķa vārdi no 2009. gada: “Es domāju, ka radošs cilvēks turpina pastāvēt arī nākamajā eksistencē. Garīgs cilvēks nejūt, ka šī dzīve ir pilnīgi viss.”
