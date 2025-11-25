Piena pārstrādes koncerna "Food Union" zīmola "Kārums" sieriņi būs pieejami Dienvidkorejas veikalos, informē uzņēmumā.
Uzņēmums sācis sadarbību ar izplatītāju Dienvidkorejā, kas nodrošinās biezpiena sieriņu tirdzniecību Dienvidkorejas lielākajā e-komercijas platformā Coupang, un virknē piemājas veikaliņos.
Tuvākajā nākotnē plānota arī Kārums tirdzniecība kādā no lielākajiem valsts tirdzniecības tīkliem.
Šobrīd vēl tranzītā esošo pirmo sieriņu sūtījumu uz Dienvidkoreju veido vispopulārākās 6 “Kārums” biezpiena sieriņu garšas – vaniļas, šokolādes, zemeņu, mango un kokosriekstu, kā arī 3 garšu sieriņus multi kastēs pa 7 sieriņiem.
Sadarbība ar klientu izveidota ar Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības atbalstu projekta “Informācijas un veicināšanas pasākumi par lauksaimniecības produktiem Dienvidkorejā, Malaizijā un Kanādā” ietvaros.
“Valstīs, kur biezpiena sieriņi kā produktu kategorija ir jau pazīstama vai piedzīvo strauju popularitāti, mūsu mērķis ir būt klātesošiem lielajās tirdzniecības ķēdēs. Tas mums ir izdevies Eiropā – Vācijā, Norvēģijā, Kiprā un Īrijā. Savukārt tālākos, eksotiskākos tirgos, kur sieriņi ir jaunums un piena produkti kopumā vēl meklē savu ceļu pie patērētāja, prioritizējam digitālos kanālus un mazos veikaliņus.
Mērķis ir viens – veicinātKārums vārda asociāciju ar vērtīgajām biezpiena uzkodām no Latvijas!"
tā "Food Union" vadītājs Latvijā un Eiropā Artūrs Čirjevskis.
Kārums sieriņi kopumā pieejami vairāk nekā 20 valstīs pasaulē, no kurām Eiropā tirdzniecības tīklos “Kaufland”, “LEDO”, “Kliver” un “MixMarkt” Vācijā,“Alfamega” Kiprā, “COOP”, “Eurospar” un “Meny” Norvēģijā, un “Supervalu” tīklā Īrijā. Šogad jauno tirgu vidū ir Malta, Serbija un Dienvidkoreja.
2024. gadā uzņēmums eksportēja uz 30 valstīm, eksporta apjomam sasniedzot trešo daļu no kopējā apgrozījuma jeb 45,7 miljonu eiro apmērā.
