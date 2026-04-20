Ukrainas bezpilota lidaparātu uzlidojuma rezultātā Krievijas Melnās jūras ostā Tuapsē pirmdien atkal izcēlies ugunsgrēks, "Telegram" kanālā paziņojis Krasnodaras novada gubernators Venjamins Kondratjevs.
Lidrobotu atlūzas nodarījušas postījumus arī pilsētas ēkām. Viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis ievainojumus.
Tīmekļa laikraksts "Kyiv Independent", atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, ziņo par sprādzieniem, diviem degošiem naftas pārstrādes rūpnīcas rezervuāriem un augstām liesmām ostas rajonā. Osta jau pagājušajā nedēļā bija Ukrainas uzbrukuma mērķis.
Ukrainas sociālo tīklu lietotāji publicējuši kadrus ar ugunsgrēku Tuapses ostā.
Tuapse ir viena no svarīgākajām Krievijas ostām naftas eksportam Melnajā jūrā. Šeit atrodas arī naftas pārstrādes rūpnīca, kas pieder lielākajam Krievijas naftas koncernam "Rosņeftj". Pilsēta atrodas aptuveni 75 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Sočiem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai samazinājuši Maskavas ieņēmumus no naftas tirdzniecības vismaz par 2,3 miljardiem dolāru (1,9 miljardiem eiro).
"Kyiv Independent" dati liecina, ka aprīlī dronu uzbrukumu un Krievijas "ēnu flotes" tankkuģu sagrābšanas rezultātā Krievija zaudēja ap 40% no naftas eksporta jaudas.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 142 droniem
Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 142 droniem, un 113 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
No 142 droniem aptuveni 100 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 28 trieciendronu trāpījumi 18 vietās, un notriekto dronu atlūzas postījumus nodarījušas sešās vietās.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 319 270
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 319 270 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1050 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 884 tankus, 24 422 bruņutransportierus, 40 396 lielgabalus un mīnmetējus, 1748 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1350 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 248 558 bezpilota lidaparātus, 4549 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 90 571 automobili un autocisternu, kā arī 4132 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
