Sērijveidā dzīvokļu cenas Pierīgā martā ir pieaugušas, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" sērijveida dzīvokļu tirgus jaunākajā pārskatā.
Ogrē sērijveida dzīvokļu cenas martā palielinājās par 2,6% un viena kvadrātmetra vidējā cena sasniedza 926 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē šogad martā bija par 5% augstākas nekā 2026. gada sākumā.
Kauguros, Jūrmalā, 2026. gada martā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1,3% - līdz 853 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros augušas par 3%.
Savukārt Salaspilī sērijveida dzīvokļu cenas martā palielinājās par 2,6% un viena kvadrātmetra vidējā cena sasniedza 885 eiro par kvadrātmetru. Martā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 4% augstākas nekā šā gada sākumā.
Jelgavā dzīvokļu cenas 2026. gada martā palielinājās par 1,2% - līdz 783 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas martā bija par 2% augstākas nekā 2026. gada sākumā.
