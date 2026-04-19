Dienvidkorejā tiesa piespriedusi sešu mēnešu cietumsodu ASV pilsonim Remzijam Halidam Ismaelam, kurš internetā pazīstams kā "Johnny Somali", par vairākiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un nekārtību izraisīšanu publiskās vietās, vēsta ārvalstu mediji.
25 gadus vecais vīrietis plašāku sabiedrības sašutumu izraisīja pēc video, kurā viņš Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā skūpstīja un veica nepiedienīgas kustības pie pieminekļa, kas veltīts Otrā pasaules kara seksuālās verdzības upuriem. Video tika publicēts 2024. gada rudenī un izraisīja plašu kritiku sabiedrībā.
Izmeklēšanā konstatēts, ka Ismaels regulāri filmēja provokatīvas darbības publiskās vietās, tostarp traucēja pasažierus sabiedriskajā transportā, radīja nekārtības veikalos un publicēja šo saturu internetā. Tiesa norādīja, ka šāda rīcība bijusi apzināta un vērsta uz peļņas gūšanu.
Tiesa secināja, ka apsūdzētais atkārtoti izdarījis pārkāpumus, lai gūtu peļņu vietnē "YouTube", ignorējot Korejas likumus.
Papildus brīvības atņemšanai Ismaelam noteikts arī aizliegums piecus gadus strādāt ar bērniem un personām ar invaliditāti. Viņš ticis apsūdzēts jau iepriekš, tostarp par veikalu un izklaides vietu darba traucēšanu, radot nekārtības.
Līdz sprieduma pasludināšanai viņam bija liegts izceļot no valsts. Pēc sprieduma viņš tika apcietināts tiesas zālē. Pirms tam Ismaels publiski pauda nožēlu un atvainojās Dienvidkorejas iedzīvotājiem, solot mainīt savu uzvedību.
