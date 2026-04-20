Svētdien Latvijā reģistrēti 73 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta pieci cilvēki, informē Valsts policija.
Vakar četri cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet viens — Vidzemē. Viens no cietušajiem bija velosipēdists, bet divi — elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus, bet vēl vienu — par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Visvairāk šādu aizturēto bijis Rīgas reģionā un Latgalē. Deviņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 283 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 26 autovadītāji, Zemgalē — 96, Latgalē — 62, Kurzemē — 52, bet Vidzemē — 47 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 537 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
