Divi apbedīšanas biroji par katra miruša cilvēka tuvinieku kontaktinformāciju martā aizturētajiem policistiem varētu būt maksājuši 150-200 eiro, Latvijas Televīzijas raidījumam "De facto" atklāja Iekšējās drošības biroja (IDB) priekšnieks Igors Jaunrodziņš.
Marta sākumā IDB aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā aizturēja sešas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas un vienu bijušo policijas amatpersonu, bet par nozieguma atbalstīšanu — četras privātpersonas, kuras veic uzņēmējdarbību apbedīšanas pakalpojumu sfērā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā esot gūti pierādījumi tam, ka policijas amatpersonas vairākkārt nodeva konkrētu apbedīšanas uzņēmumu pārstāvjiem izsaukumos iegūto informāciju par mirušām personām un to piederīgajiem, tādējādi nodrošinot attiecīgo uzņēmumu pārstāvjiem iespēju sazināties ar nelaiķu piederīgajiem un noslēgt ar viņiem līgumus par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu.
Raidījumam "De facto" IDB priekšnieks Jaunrodziņš sacīja, ka minētā shēma bija "sistemātiska darbība, par kuru policisti saņēma no 150 līdz 200 eiro atlīdzību". Lieta sākta par pagājušā gada notikumiem, taču IDB pieļauj, ka šāda prakse varētu būt pastāvējusi ilgāk.
Raidījums noskaidrojis, ka IDB pārbauda vairākas iespējamās shēmas — gan to, ka policisti nodevuši informāciju apbedītājiem, ļaujot tiem pašiem uzrunāt tuviniekus un slēgt līgumus, gan arī to, ka atsevišķos gadījumos policisti paši mēģinājuši pārliecināt piederīgos izvēlēties konkrētu pakalpojuma sniedzēju. Tiekot pieļauts, ka viens kolēģis bijis kā starpnieks, kurš informāciju tālāk novirzījis diviem konkrētiem apbedīšanas birojiem, bet nelikumīgā atlīdzība varētu būt maksāta skaidrā naudā. Pēc "De facto" rīcībā esošās informācijas,
lietā fiksētas vismaz 16 epizodes.
Marta vidū sākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu pret iesaistītajām juridiskajām personām. Pēc "De facto" rīcībā esošās neoficiālās informācijas, viens no uzņēmumiem ir "Apbedīšanas birojs Angel", bet otrs — "OB birojs".
SIA "Apbedīšanas birojs Angel" ir viens no lielākajiem valstī. 2024. gadā tā apgrozījums pārsniedza 670 000 eiro. Pirms desmit gadiem publicētā intervijā uzņēmuma vadība sūdzējās par vāju apbedīšanas nozares uzraudzību un negodīgu klientu pārvilināšanu slimnīcās. Tagad uzņēmums raidījumam komentāru nesniedza.
SIA "OB birojs" īpašnieks un valdes loceklis Sergejs Krasnovs "De facto" noliedza saistību ar aizturētajiem policistiem. Plašākus komentārus viņš nesniedza. Gan uzņēmuma interneta mājaslapā, gan birojā redzams nosaukums "Obelisk". Tam pašam īpašniekam iepriekš piederējušas vēl divas nu jau likvidētas kompānijas ar līdzīgiem nosaukumiem — "Obelisks" un "Apbedīšanas birojs Obelisk".
"Lursoft" dati rāda, ka Latvijā apbedīšanas jomā strādā 230 uzņēmumi, no tiem 74 Rīgā. Pēdējos desmit gados uzņēmumu skaits būtiski nav mainījies, taču nozares apgrozījums ir audzis — no astoņiem miljoniem eiro 2016. gadā līdz gandrīz 17 miljoniem 2024. gadā.
Latvijas Apbedītāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Štreihfelds "De facto" atzina, ka aizdomas par negodīgu konkurenci nozarē bijušas jau sen, taču līdz šim trūcis pierādījumu. Viņš kriminālprocesā iesaistīto personu iespējamo rīcību vērtē kā negodīgu un ļoti nepareizu. Štreihfelds arī uzsvēra, ka apbedīšanas nozares regulējums Latvijā ir nesakārtots — trūkst apbedīšanas likuma, licencēšanas un stingras uzraudzības kārtības.
IDB sāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana un lietas apstākļu pārbaude.
