E-izdevumi Grāmatas Abonēt
Aprīlī jau astoņpadsmito reizi visā Latvijā savu meistaru var atrast īpašā pasākumā

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Latvijas Avīze
2026. gada 19. aprīlis, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 19. aprīlis, 00:00
Ikgadējais pasākums "Satiec savu meistaru" allaž ir kupli apmeklēts, jo daudzi ar amatniecību ikdienā nesaistīti cilvēki vēlas pamēģināt senos arodus. Liela interese ir par aušanu, tāpēc dažkārt pie vienām stellēm vienlaikus darbojas vairākas mācekles.
Ikgadējais pasākums "Satiec savu meistaru" allaž ir kupli apmeklēts, jo daudzi ar amatniecību ikdienā nesaistīti cilvēki vēlas pamēģināt senos arodus. Liela interese ir par aušanu, tāpēc dažkārt pie vienām stellēm vienlaikus darbojas vairākas mācekles.
Foto: Publicitātes

Tradicionālo amatu prasmju meistari gaidīs ieinteresētos ciemiņus vēl šajā nedēļas nogalē Rīgā un Vidzemē, kā arī 25. un 26. aprīlī Latgalē un Sēlijā.

"Satiec savu meistaru!" ir Latvijas Nacionālā kultūras centra, pašvaldību un pašu meistaru kopīgi rīkots pasākums. Cilvēki, kuri pārmantojuši un saglabājuši senās amatu prasmes, pasākumā satiek interesentus, kas mērojuši tuvāku vai tālāku ceļu no dažādām Latvijas vietām. Meistaru tikšanās ar "mācekļiem" iespējama visdažādākajos veidos – gan meistardarbnīcās, individuālajās nodarbībās un paraugdemonstrējumos, gan piedaloties lekcijās un priekšlasījumos. Līdztekus tādām tradicionālo amatu prasmēm kā adīšana, aušana, tamborēšana un keramikas darbu veidošana pasākumā var iepazīties arī ar dzintara rotu darinātājiem, kokamatniekiem, metālkalējiem, jumiķiem, restauratoriem, mūzikas instrumentu izgatavotājiem un citu seno arodu pratējiem.

Šogad "Satiec savu meistaru!" notiek 232 vietās, kur darbojas aptuveni 250 meistaru. Plašāka informācija par šī pasākuma aktivitātēm un pieteikšanos pieejama tīmekļvietnes "www.satiecsavumeistaru.lv" sadaļā "Meistaru karte".

Laikmetīgais tekstildizains un sietspiede

18. aprīlī no plkst. 12 līdz 17 un 19. aprīlī no plkst. 10 līdz 15 sietspiedes darbnīcā "Radada" Skrīveros, Daugavas ielā 70, Monta Nāburga stundu ilgās nodarbībās iepazīstinās ar to, kā Latvijas kultūras mantojums – ornamenti, tautas tērpu elementi, raksti, simboli, mitoloģiskie tēli, pasakas un Latvijas ainavas – var kļūt par pamatu laikmetīgam apģērba dizainam. Apmeklētājiem būs iespēja sietspiedes tehnikā apdrukāt katram savu auduma maisiņu, iepazīstot šo seno apdrukas tehniku. Dalības maksa – desmit eiro.

Tajā pašā laikā ar apģērbu un tekstila izstrādājumu apdruku rokas sietspiedes tehnikā, sauktu arī par madarošanu, varēs nodarboties Aizkrauklē, Spīdolas ielā 11, radošajā darbnīcā "Apdrukā pats", kur meistare Ilva Lejiņa, izmantojot īpašu trafaretu un videi draudzīgu, noturīgu krāsu, palīdzēs interesentiem uz iepirkumu maisiņiem vai līdzpaņemtajiem tekstila gabaliņiem uznest neparastus rakstus.

Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Piebalgas etnogrāfiskās vērtības

18. aprīlī no plkst. 11 Vecpiebalgas kultūras namā varēs aplūkot etnogrāfiskās vērtības un uzzināt stāstus par galdautiem, dvieļiem, segām, lielajiem lakatiem, cimdiem, zeķēm, grīdceliņiem, jostām un mājsaimniecībā noderīgiem sīkumiem, kas bijuši labi noglabāti novada māju pažobelēs, bēniņos un klētīs.

Savukārt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā "Vēveri" Vecpiebalgā šajā sestdienā jau no pulksten desmitiem sāksies rudzu maizes mīcīšana un maizes krāsns kuršana. Atkarībā no krāsns gatavības kukulīšu likšana cepties paredzēta ap pulksten diviem pēcpusdienā. Pēc apmēram stundu ilgas cepšanas maize būs gatava un visi to varēs nogaršot. Visas dienas garumā te pie zāļu tējas krūzes risināsies sarunas par rudzu maizes receptēm un cepšanas tradīcijām. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar etnogrāfiskās sētas keramikas trauku daudzveidību. Vēl vairāk – plkst. 11 viņi paši varēs izgatavot māla traukus un, iedvesmojoties no Piebalgas keramikas paraugiem, rotāt tos ar kādu neatkārtojamu ornamentu un dekorēt ar angobu (baltmālu, samaisītu ar pigmentu), kas ir tradicionāls trauku dekorēšanas veids. "Viss vajadzīgais būs uz vietas pieejams. Vēlāk meistars darinājumus izžāvēs, noglazēs ar caurspīdīgo glazūru un apdedzinās. Pēc kāda laika autori savus gatavos darbus varēs saņemt tepat mūsu lauku ekspozīcijā," teic atbildīgā par pasākumu "Vēveros" Vita Žīgure.

Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Muzikālā pēcpusdiena un siera siešana

19. aprīlī pa dienas vidu Lizuma kultūras namā notiks tematiska pēcpusdiena ar amatu demonstrējumiem un tautisku muzicēšanu. Ciemiņi tiks iesaistīti līdzdarboties ar Lizuma amatnieku kopas "Laipa", vietējās lauku kapelas un tautas mūzikas orķestra dalībniekiem, kā arī Lizuma folkloras kopas "Āravieši" un koklētāju ansambļa muzikantiem.

Turpretī 27. aprīlī (plkst. 18–21) Lēdurgas kultūras namā gaidāms pavisam neparasts muzikāls pasākums – šķībdziedāšana –, kura ietvaros tiks apgūtas dažādas galda dziesmas, ko mūsu senči dziedāja ģimenes godos. Organizatori ar prieku paziņo, ka dalībnieku skaits nav ierobežots un ikviens šajā vakarā var droši doties uz Lēdurgu bez īpašas pieteikšanās.

Lai gan līdz vasaras saulgriežiem ir vēl divi mēneši, tieši pasākuma "Satiec savu meistaru 2026" norises laikā ir īstais brīdis sajust maģisko vasaras saulgriežu spēku, sienot Jāņu sieru kopā ar Lapsu māju saimnieku 18.04. plkst. 11.30 Ogresgrīvas pusmuižā (Rīgas ielā 14A) vai 19.04. plkst. 14 Ogres ielā 4, Ogrē. Stāstus par sieru papildinās tikko sieta, silta Jāņu siera un sūkalu (to uzskata par jaunības eliksīru) degustācija. "Jāņu sieram ir centrālā loma Jāņu svinēšanā, un tas bijis arī zīmīgs cienasts mūža lielajos godos, jo sevišķi precībās. Latviešu tautasdziesmās Jāņu siera siešana ir atspoguļota kā īpašs rituāls," stāsta Jānis Lapsa, piebilstot, ka katrā meistarklasē viņš būs gatavs uzņemt līdz pat simts siera baudītāju.

Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Amatnieku dienās ir daudz iespēju iemācīties veidot keramikas darbus, aust jostas un adīt rakstainus cimdus.
Meklējiet meistarus arī Rīgā

18. aprīlī Latvijas meistaru dienas risināsies VEF Kultūras pilī. Savas zināšanas pārbaudīt un prasmes izmēģināt aicinās Tautas lietišķās mākslas studija "Atkalnis". Tēma – tunēziskie tamborējumi un izstrādājumi. Bet no plkst. 16 TLMS keramikas studijā "Saule" sāksies māla veidošanas iemaņu apgūšana un svilpaunieku gatavošana Jura Tumulkāna vadībā.

Aktīva darbošanās notiks arī Rīgas Latviešu biedrības namā jeb "Māmuļā", kur sestdienas rītā (plkst. 12–16) vestibilā gaidīs TLMS "Rezēda" dalībnieki, lai kopā ar viesiem radītu pavasara dziesmu – dekorētu biedrības nama pagalmu ar puzuriem un ligzdām. Vēlams ņemt līdzi nepieciešamos materiālus, apmēram astoņdesmit centimetrus garas klūgas (grimoņus), niedres, rupju vilnas dziju, putnu spalvas, tehniskos instrumentus un palīglīdzekļus – karsto līmi, stieples, parastās un zaru šķēres.

Kad pagalms būs izrotāts, sāksies smalkākas nodarbes – no plkst. 16 līdz 18 ļaudis tiks aicināti uz kokles, solodeju un muzikālā zāģa meistarklasēm. Dalības maksa – septiņi eiro visām norisēm. Malvīne Mantiniece kokles meistarklasē dalīsies prasmēs, kas iegūtas danču vakaros, koklējot Eduarda Krauksta Kurzemes bāgu – dižkokli – kopā ar Latgales etnokoklēm. "Kokles kā deju pavadošais instruments bija izplatīts 19. gadsimta vidū, kad ar tām spēlēja strauji popularitāti gūstošo polku, kā arī tradīcijā dziļi sakņotas pāru dejas, riņķa dejas un solodejas," atklāj koklētāja.

Ernesta Spīča solodeju meistarklasē viņš kopā ar Rīgas danču dejotājiem rādīs un mācīs populārākās solodejas. Varēs apgūt Lipindraka, Mikitas, Skalu dejas un Vadžu dejas pamatus. Dejotājiem gan jābūt deju kurpēm un dejošanai piemērotam apģērbam. Taču vispārsteidzošākā solās būt Rimanta Pagira zāģa spēles prezentācija, kurā viņš pierādīs, ka zāģis prasmīgās rokās var kļūt arī par mūzikas instrumentu.

Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" Jaunielā 29A 18. aprīlī plkst. 11–15 būs zīda apgleznošanas meistarklase ekoprinta tehnikā, un to vadīs starptautiskās izstādēs augstu novērtētā māksliniece Baiba Osīte. Līdzi jāņem zīda lakatiņš vai šallīte, pārtikas plēve vai folija, gumijas cimdi, dažādi augi un lapas, piemēram, dzīvības koka zariņi, niedres. Derēs arī kaut kas no herbārija, jo radošumam nevar būt robežu.

Šajā pašā laikā "Ritumā" nevajadzēs garlaikoties arī ģimenēm, jo TLMS "Māra" rādīs gan pieaugušajiem, gan skolas vecuma bērniem, kā no māla pikas vai plāksnītes ar rokām un darbarīkiem iespējams izveidot svilpīti putna vai kāda dzīvnieka formā, izrotājot tās virsmu ar dažādiem rakstiem. "Pēc darbnīcas svilpauniekus lēni žāvēsim līdz pat divām nedēļām, rakstus iekrāsosim ar glazūru, "cepsim" krāsnī un tad atdosim tos veidotājiem," sola meistari.

