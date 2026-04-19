Tradicionālo amatu prasmju meistari gaidīs ieinteresētos ciemiņus vēl šajā nedēļas nogalē Rīgā un Vidzemē, kā arī 25. un 26. aprīlī Latgalē un Sēlijā.
"Satiec savu meistaru!" ir Latvijas Nacionālā kultūras centra, pašvaldību un pašu meistaru kopīgi rīkots pasākums. Cilvēki, kuri pārmantojuši un saglabājuši senās amatu prasmes, pasākumā satiek interesentus, kas mērojuši tuvāku vai tālāku ceļu no dažādām Latvijas vietām. Meistaru tikšanās ar "mācekļiem" iespējama visdažādākajos veidos – gan meistardarbnīcās, individuālajās nodarbībās un paraugdemonstrējumos, gan piedaloties lekcijās un priekšlasījumos. Līdztekus tādām tradicionālo amatu prasmēm kā adīšana, aušana, tamborēšana un keramikas darbu veidošana pasākumā var iepazīties arī ar dzintara rotu darinātājiem, kokamatniekiem, metālkalējiem, jumiķiem, restauratoriem, mūzikas instrumentu izgatavotājiem un citu seno arodu pratējiem.
Šogad "Satiec savu meistaru!" notiek 232 vietās, kur darbojas aptuveni 250 meistaru. Plašāka informācija par šī pasākuma aktivitātēm un pieteikšanos pieejama tīmekļvietnes "www.satiecsavumeistaru.lv" sadaļā "Meistaru karte".
Laikmetīgais tekstildizains un sietspiede
18. aprīlī no plkst. 12 līdz 17 un 19. aprīlī no plkst. 10 līdz 15 sietspiedes darbnīcā "Radada" Skrīveros, Daugavas ielā 70, Monta Nāburga stundu ilgās nodarbībās iepazīstinās ar to, kā Latvijas kultūras mantojums – ornamenti, tautas tērpu elementi, raksti, simboli, mitoloģiskie tēli, pasakas un Latvijas ainavas – var kļūt par pamatu laikmetīgam apģērba dizainam. Apmeklētājiem būs iespēja sietspiedes tehnikā apdrukāt katram savu auduma maisiņu, iepazīstot šo seno apdrukas tehniku. Dalības maksa – desmit eiro.
Tajā pašā laikā ar apģērbu un tekstila izstrādājumu apdruku rokas sietspiedes tehnikā, sauktu arī par madarošanu, varēs nodarboties Aizkrauklē, Spīdolas ielā 11, radošajā darbnīcā "Apdrukā pats", kur meistare Ilva Lejiņa, izmantojot īpašu trafaretu un videi draudzīgu, noturīgu krāsu, palīdzēs interesentiem uz iepirkumu maisiņiem vai līdzpaņemtajiem tekstila gabaliņiem uznest neparastus rakstus.
Piebalgas etnogrāfiskās vērtības
18. aprīlī no plkst. 11 Vecpiebalgas kultūras namā varēs aplūkot etnogrāfiskās vērtības un uzzināt stāstus par galdautiem, dvieļiem, segām, lielajiem lakatiem, cimdiem, zeķēm, grīdceliņiem, jostām un mājsaimniecībā noderīgiem sīkumiem, kas bijuši labi noglabāti novada māju pažobelēs, bēniņos un klētīs.
Savukārt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā "Vēveri" Vecpiebalgā šajā sestdienā jau no pulksten desmitiem sāksies rudzu maizes mīcīšana un maizes krāsns kuršana. Atkarībā no krāsns gatavības kukulīšu likšana cepties paredzēta ap pulksten diviem pēcpusdienā. Pēc apmēram stundu ilgas cepšanas maize būs gatava un visi to varēs nogaršot. Visas dienas garumā te pie zāļu tējas krūzes risināsies sarunas par rudzu maizes receptēm un cepšanas tradīcijām. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar etnogrāfiskās sētas keramikas trauku daudzveidību. Vēl vairāk – plkst. 11 viņi paši varēs izgatavot māla traukus un, iedvesmojoties no Piebalgas keramikas paraugiem, rotāt tos ar kādu neatkārtojamu ornamentu un dekorēt ar angobu (baltmālu, samaisītu ar pigmentu), kas ir tradicionāls trauku dekorēšanas veids. "Viss vajadzīgais būs uz vietas pieejams. Vēlāk meistars darinājumus izžāvēs, noglazēs ar caurspīdīgo glazūru un apdedzinās. Pēc kāda laika autori savus gatavos darbus varēs saņemt tepat mūsu lauku ekspozīcijā," teic atbildīgā par pasākumu "Vēveros" Vita Žīgure.
Muzikālā pēcpusdiena un siera siešana
19. aprīlī pa dienas vidu Lizuma kultūras namā notiks tematiska pēcpusdiena ar amatu demonstrējumiem un tautisku muzicēšanu. Ciemiņi tiks iesaistīti līdzdarboties ar Lizuma amatnieku kopas "Laipa", vietējās lauku kapelas un tautas mūzikas orķestra dalībniekiem, kā arī Lizuma folkloras kopas "Āravieši" un koklētāju ansambļa muzikantiem.