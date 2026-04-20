ASV Luiziānas štata Šrīvportā kāds vīrietis svētdien ģimenes strīda laikā nošāvis astoņus bērnus, paziņoja policija.
Upuri bija vecumā no viena līdz 14 gadiem, un starp viņiem bija arī uzbrucēja bērni.
Ievainoti divi cilvēki.
Apšaude notikusi divos mājokļos.
Šāvējs aizbēdzis no notikuma vietas automašīnā, un pēc pakaļdzīšanās policija viņu nošāvusi.
