ASV varasiestādes apsūdz 20 gadus veco Teksasas iedzīvotāju Danielu Moreno-Gamu par mākslīgā intelekta (MI) uzņēmuma "OpenAI" vadītāja Sema Altmena slepkavības mēģinājumu, kā arī par citiem smagiem noziegumiem saistībā ar uzbrukumu viņa dzīvesvietai Sanfrancisko, vēsta ārvalstu mediji.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētais, iespējams, iemeta paštaisītu molotova kokteili Altmena mājas teritorijā, aizdedzinot vārtus. Vēlāk viņš devās uz uzņēmuma biroju, kur, pēc izmeklētāju teiktā, jaunietis mēģināja sabojāt ēku un izteica draudus to nodedzināt, apdraudot cilvēkus. Neviens necieta.
Likumsargi norāda, ka uzbrukums bijis iepriekš plānots. "Tas nebija spontāns, bet plānots, mērķtiecīgs un ārkārtīgi nopietns gadījums," sacīja Federālā izmeklēšanas biroja pārstāvis Mets Kobo.
Aizturēšanas brīdī pie vīrieša atrasts petrolejas trauks, šķiltavas un dokumenti, kuros pausta nostāja pret mākslīgo intelektu. Atrastajos dokumentos minēts, ka
MI tehnoloģija var novest pie cilvēces iznīcības,
kā arī aicinājumi vērsties pret nozares vadītājiem.
Prokuratūra norāda, ka pret aizdomās turamo izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par slepkavības mēģinājumu un īpašuma bojāšanu. Ja vīrieti atzīs par vainīgu, viņam var draudēt mūža ieslodzījums.
Pēc incidenta Altmens uzsvēra, ka, lai gan sabiedrībā pastāv pamatotas bažas par mākslīgā intelekta attīstību, "ir svarīgi mazināt spriedzi un izvairīties no vardarbīgām metodēm" diskusijā par tehnoloģiju nākotni.
Aptauja
Kāds būs lielākais pārbaudījums ar mākslīgā intelekta ienākšanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu