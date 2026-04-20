Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigžņu Olgas un Kaspara Kambalu attiecībās iestājies smags atsalums. Konflikts, kas aizsākās tūrisma birojā, pārauga asā vārdu pārmaiņā arī mājās, atklājot arvien dziļākas plaisas viņu kopdzīvē. Kaspars neslēpa sarūgtinājumu, uzsverot, ka sievas vizuālais tēls nekādā veidā neattaisno viņas necienīgo uzvedību.
Lai gan abu starpā valda saspīlējums, gaidāmā kāzu gadadiena kalpojusi par iemeslu plānotam braucienam uz ārzemēm. Kaspars šo izbraucienu nodēvējis par pēdējo salmiņu, lai gan pats ir noskaņots skeptiski un netic, ka vide mainīs situāciju: "Es esmu centies kaut kādas lietas izmainīt, ko tu vēlējies, lai es izmainu, bet no tavas puses esmu dabūjis nulli pretī."
Kamēr Olga aizstāvas, norādot uz savām rūpēm un ikdienas darbiem, piemēram, silta ēdiena gatavošanu, Kaspara aizvainojums sakņojas daudz dziļāk – necieņā pret viņa ģimeni. Viņš nespēj piedot Olgas skarbos izteikumus laikā, kad viņa tēvs cīnījās ar veselības problēmām: "Man tēvs dabūja infarktu, un tu saki – tā viņam vajadzēja! Bija tā."
Olga savu agresīvo reakciju skaidro ar izmisumu un sāpēm, ko izraisījusi vīra regulārā prombūtne naktīs. Viņa uzskata, ka vīrietim ir jāuzņemas atbildība par to, cik tālu sieviete ir novesta: "Kā sieviete ir jānoved, lai viņa kaut ko tādu pateiktu!" Tomēr Kasparam ir savs skaidrojums, kāpēc viņš mēdz nenakšņot mājās. Viņš atzīst, ka tādā veidā izvairās no negatīvās enerģijas un lāstiem, ko raida sieva: "Tu mani nolādi, nolādi manu ģimeni, un tāpēc es aizeju no mājām. Un tad tu pieprasi – kāpēc es nenāku mājās!"
Neskatoties uz to, ka Kaspars piedraudējis Turcijā norobežoties un iet savu ceļu, ja vien nekas nemainīsies, pāris tomēr izšķīries par labu lidojumam.
