"Jaunā vienotība" gaidāmajās Saeimas vēlēšanās piedāvās apvienot Veselības ministriju un Labklājības ministriju, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
"Šis ir mans un JV piedāvājums nākamajās vēlēšanās," atklāja politiķis.
Abu Meri neredz veselības aprūpi atrautu no labklājības un sociālās sfēras. Viņaprāt, šīm jomām jābūt apvienotām.
"Mēs dzīvojam ilgāk, bet ar vairāk problēmu un slimību. Tāpēc sociālajai komponentei jāiet kopā ar veselības jomu," pauda ministrs.
Saeimas vēlēšanas notiks oktobra pirmajā sestdienā.
