Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Dažkārt visinteresantākais topā nav tas, kas tajā ienāk no jauna, bet gan tas, kas tajā paliek nemainīgs. Arī aizvadītajā nedēļā pirmās trīs vietas saglabājušas savas pozīcijas – Frīdas Makfadenas "Nekad nemelo", Lindas Šmites "Jēriņu pamest nedrīkst" un Ramonas Indriksones "Vidaga". Visas trīs grāmatas izdotas izdevniecībā "Latvijas Mediji". Katra no tām pārstāv atšķirīgu noskaņu, taču visas vieno spēcīgs stāsts un spēja noturēt lasītāja interesi.
Topā atgriezies arī Als Pačīno ar memuāriem "Sonny Boy" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā nav tikai atskatīšanās uz karjeru, bet personisks stāsts par izvēlēm, ambīcijām un attiecībām, kas veidojušas viņa dzīvi. Pačīno runā tieši un bez liekas idealizēšanas, un tas grāmatai piešķir cilvēcīgu tuvumu.
Starp jaunumiem izceļas Māra Bērziņa darbs "Klēpja Dievs" (izdevniecība "Dienas grāmata"), kur robeža starp autoru un viņa radīto tēlu kļūst negaidīti trausla. Gūtenmorgens, kā ierasts, nepaliek malā un aktīvi iesaistās stāsta tapšanā, radot ironisku un pašreflektējošu tekstu. Tā ir spēle ar valodu un realitāti, kas vienlaikus izklaidē un ļauj paskatīties uz rakstīšanas procesu no citas puses.
Savukārt topā atgriezušās arī Mateusa Bēra "Trīs izbēgušas kapibaras" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas ienes vieglāku un rotaļīgāku noskaņu. Trīs draugi, kuri nolemj izkāpt ārpus ierastās vides, dodas pasaules iepazīšanā, un viņu piedzīvojumi atgādina par ziņkāres un drosmes nozīmi.
Kopējā aina būtiski nemainās, topā joprojām dominē izdevniecības "Latvijas Mediji" grāmatas. Tas vēlreiz apliecina, cik stabilu vietu lasītāju izvēlēs ieņem gan vietējie autori, gan kvalitatīvi tulkotā literatūra.
