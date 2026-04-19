ASV tehnoloģiju uzņēmums "Amazon" plāno paplašināt savu satelītsakaru tīklu, iegādājoties kompāniju "Globalstar" par 11,57 miljardiem dolāru (aptuveni 9,8 miljardiem eiro). Darījums ļaus uzņēmumam attīstīt satelītu tīklu, kas paredzēts interneta un mobilo sakaru nodrošināšanai, ziņo BBC.
Uzņēmumā norāda, ka šis solis atbilst ilgtermiņa redzējumam par uz satelītiem balstītu sakaru nodrošināšanu. Amazon plāno, ka jaunās paaudzes satelītu sistēma varētu sākt darboties 2028. gadā.
Ar šo projektu Amazon tiešāk konkurēs ar Starlink, kas pieder SpaceX un ko 2019. gadā izveidojis Īlons Masks. Pašlaik Starlink priekšrocība ir ievērojama — uzņēmumam ir vairāk nekā 10 000 aktīvu satelītu un miljoniem lietotāju, kamēr Amazon projektā orbītā atrodas vien aptuveni 200 satelīti.
Amazon vadītājs Endijs Džesijs norādījis, ka projektam jau piesaistīti vairāki partneri, tostarp aviokompānijas un telekomunikāciju uzņēmumi, kas plāno izmantot satelītu pakalpojumus.
Iegādes rezultātā Amazon pārņems arī Globalstar infrastruktūru vairākās valstīs, tostarp ASV, Īrijā, Francijā un Brazīlijā. Globalstar jau šobrīd nodrošina satelītsakaru risinājumus, tostarp ārkārtas "SOS" funkciju Apple ierīcēs, un Amazon vienojies par šī pakalpojuma turpināšanu.
