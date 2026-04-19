Naktsmītņu rezervēšanas platforma "Booking.com" brīdinājusi daļu klientu par iespējamu datu noplūdi, kuras laikā nezināmas personas varētu būt piekļuvušas lietotāju rezervāciju informācijai, ziņo ārvalstu mediji.
Uzņēmums informēja, ka konstatētas aizdomīgas aktivitātes, kas skārušas daļu rezervāciju. Nekavējoties veikti pasākumi, lai to ierobežotu.
Kā norādīts klientiem nosūtītajā paziņojumā, noplūdusī informācija varētu ietvert rezervācijas detaļas, vārdus, e-pasta adreses, tālruņu numurus un citu informāciju, ko lietotāji snieguši naktsmītnēm. Vienlaikus uzņēmums uzsver, ka
maksājumu dati no tā sistēmām nav iegūti.
"Pamanījām aizdomīgas darbības, kas ietekmēja daļu rezervāciju, un nekavējoties rīkojāmies, lai problēmu ierobežotu," teikts uzņēmuma paziņojumā.
Drošības eksperti brīdina, ka šāda veida dati var tikt izmantoti mērķētos krāpniecības mēģinājumos, kuros noziedznieki uzdodas par viesnīcu vai platformas pārstāvjiem. Izmantojot reālus rezervācijas datus, krāpnieki var pārliecinoši pieprasīt maksājumus vai sensitīvu informāciju.
Platforma aicinājusi klientus būt īpaši piesardzīgiem un atgādinājusi, ka tā nekad nepieprasa maksājumu datus pa telefonu, īsziņās vai ziņapmaiņas lietotnēs, kā arī nelūdz veikt maksājumus, kas neatbilst rezervācijas apstiprinājumā norādītajiem nosacījumiem.
Nav zināms, cik lietotāju varētu būt ietekmēti un kurās valstīs datu noplūde notikusi. Pēdējos gados platforma jau saskārusies ar pieaugošu krāpniecības gadījumu skaitu, un šis incidents pastiprinājis bažas par ceļotāju datu drošību.
