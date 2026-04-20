Hokeja aprindās labi zināmais Herberts Vasiļjevs kopā ar sievu Daigu atzīmējuši pirmo laulības gadadienu. Ar šo mirkli viņi dalījušies sociālajā medijā "Instagram".
Daiga Vasiļjeva savā ierakstā atklāj, ka pirmais kopdzīves gads aizritējis īpaši piepildīti — tajā bijusi gan mīlestība, gan piedzīvojumi, gan nozīmīgi notikumi ģimenes dzīvē, tostarp dēla piedzimšana.
Gadadienu pāris izvēlējies nosvinēt sev raksturīgā manierēm, viņi svinīgi saposušies, atgriezušies kāzu dienas noskaņā un atkārtojuši savu pirmo deju.
Svinības turpinājušās mierīgā un romantiskā gaisotnē, dodoties kopīgās vakariņās, kam sekojusi arī azartiska boulinga spēle.
