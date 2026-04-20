Latvijā zināmā ēdienu satura veidotāja Juška Padruška (Justīne Martinsone) sociālajā medijā "Instagram" atklājusi, ka gaida bērniņu.
Par šo dzīves notikumu viņa publicējot īsu video ar jautājumu "Jums liekas ka redz?", pievienojot arī norādi, ka ir sestajā grūtniecības mēnesī.
Martinsone plašāku atpazīstamību ieguvusi ar savu saturu par ēdienu sociālajos medijos, kā arī savulaik izpelnījās starptautisku uzmanību, tiekot pieminēta "Nickelodeon Kids’ Choice Awards", kur saņēma titulu "Latvijas mīļākais influenceris".
Pagājušā gada maijā viņa apprecējās ar Artūru Dzelzskalnu, ar kuru kopā ir jau vairākus gadus. Šobrīd pāris gatavojas ģimenes pieaugumam.
