Francijas austrumos, netālu no Šveices un Vācijas robežas esošajā Hagenbahas ciematā policija izglābusi deviņus gadus vecu zēnu, kurš vairāk nekā gadu bija turēts ieslēgts tēva mikroautobusā, paziņojis prokurors Nikolā Heics.
Par iespējamu noziegumu policiju informēja kaimiņš, kurš no transportlīdzekļa dzirdēja bērna skaņas. Atverot mikroautobusu, likumsargi atrada zēnu guļam embrija pozā, kailu, zem segas, uz atkritumu kaudzes un netālu no izkārnījumiem. Prokurors norādīja, ka bērns bijis stipri novārdzināts un ilgstošas nekustības dēļ vairs nespēja staigāt.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka zēns mikroautobusā turēts kopš 2024. gada novembra. Tēvs apgalvojis, ka tā rīkojies, lai "pasargātu" bērnu no partneres ieceres ievietot viņu psihiatriskajā ārstniecības iestādē. Taču varasiestādes uzsver, ka nav konstatēti medicīniski pierādījumi, kas liecinātu par bērna psihiskām problēmām.
Zēns policijai stāstījis, ka nav mazgājies kopš 2024. gada un bijis spiests nokārtoties plastmasas pudelēs un maisos.
Tēvs viņam piegādājis pārtiku un ūdeni, taču apstākļi bijuši smagi.
Tēvs ticis aizturēts un viņam izvirzītas apsūdzības par nepilngadīgā nelikumīgu turēšanu un aprūpes pienākumu nepildīšanu. Tēva partneri apsūdz par palīdzības nesniegšanu apdraudētam bērnam; viņa noliedz zinājusi par notikušo.
"Šis ir šokējošs gadījums, kas satricinājis vietējo kopienu," sacīja kāda iedzīvotāja. "Tas ir neaptverami — šķiet kā briesmīgs sapnis," viņa piebilda.
Bērns nogādāts slimnīcā, savukārt viņa māsa un pusmāsa nodotas sociālo dienestu aprūpē.
