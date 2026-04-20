Valsts policija (VP) meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Lauru Markoviču, kura kopš 2026. gada februāra atrodas ārpus Latvijas, bijusi Vācijā un Nīderlandē. Sieviete 10. aprīlī atradās Nīderlandē, ceļojot kopā ar nenoskaidrotu 25-26 gadus vecu vīrieti no Marokas vai Alžīrijas, informē VP.
Sieviete 13. aprīlī pēdējo reizi veica telefona zvanu no nezināmas personas (garāmgājēja) telefona numura Francijā, paskaidrojot, ka tālāk brauks uz Spāniju kopā ar iepriekšminēto vīrieti. Līdz šim brīdim nav zināma sievietes atrašanās vieta.
Sievietes pazīmes: augums 161 cm, vidējas miesas būves, biezi gari mati līdz jostas vietai. Melnas krāsas tetovējumi uz rokām: puķes ar taureni, sirsniņa ar dzimšanas gadiem, sieviete ar pistoli un ragiem. Dzimumzīme uz labā vaiga, rētainas rokas.
Valsts policija aicina aplūkot Lauras un nenoskaidrotā vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņu iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu